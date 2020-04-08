Bağışıklık güçlendiren pratik tarifler

Bağışıklık sistemimiz vücudumuza zarar verebilecek her türlü tehlikeye karşı savaşarak bizi dış etkenlerden koruyor.

Özellikle dünyanın Covid-19 virüsüyle boğuştuğu bugünlerde enfeksiyonlara karşı sağlığımızı koruyacak doğal besinleri doğru şekilde tüketmek hastalıklara karşı korunmada büyük önem taşıyor.

Güçlü bir savunma mekanizmasının temelini et, süt, yoğurt, peynir, meyve-sebze ve ekmek gruplarını içeren yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmeyle birlikte antioksidanlardan zengin besinlerin tüketilmesi oluşturuyor.

İşte evde hazırlayabileceğiniz bağışıklığınızı zirveye çıkaracak pratik tarifler:

YEŞİL KARIŞIM

Malzemeler: 1 adet kivi, yarım yeşil elma, 1 avuç ıspanak, rendelenmiş limon kabuğu, 1 bardak demlenmiş soğumuş yeşil çay.

Yapılışı: Tüm malzemeler blenderdan geçirilip servis edilir.

SARI KARIŞIM

Malzemeler: 1-2 dilim ananas, 1 çay kaşığı zencefil, 2 tam ceviz içi, 1 adet havuç, 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 bardak kefir.

Yapılışı: Tüm malzemeler blenderdan geçirilip servis edilir.

ZENCEFİL VE ZERDEÇAL YOĞURT KÜRÜ

Malzemeler: 4 yemek kaşığı tepeleme probiyotikli yoğurt, 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı zencefil.

Yapılışı: Tüm malzemeler karıştırılıp, tüketilir.

Bağışıklık güçlendirici çorba

Malzemeler: 2 adet kabak, 2 adet soğan, 2 adet domates, 2 yemek kaşığı bulgur, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, 1 demet nane, 1 demet maydanoz, 1 demet dereotu,1-2 diş sarımsak, kuru nane, pul biber.

Yapılışı: Tüm malzemeler az tuzla 5-6 bardak sıcak su ile pişirip blenderdan geçirerek veya taneli olarak tüketilebilir.

Bağışıklık güçlendirici çay

Malzemeler: 1 kabuk tarçın, 1 kök zencefil, 1 tutam ıhlamur, 2 adet karanfil, 1 tatlı kaşığı bal ve 1 lt su.

Yapılışı: Bal dışında kalan tüm malzemeleri bir kapta karıştırıp 3 dakika kaynatın. Kaynamış olan karışımın içine bal ekleyin. Günde 1-2 fincan tüketilebilir.