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Bağışıklık güçlendiren pratik tarifler

Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözdenur Çavuş Uka anlattı: Gözdenur Çavuş Uka, koronavirüse karşı bağışıklık sistemimize büyük destek sağlayan pratik tarifler verdi… İşte onlar…

Nazan DOĞANER HALICI
06:00 -
Haberler Sağlık
Bağışıklık güçlendiren pratik tarifler

Bağışıklık sistemimiz vücudumuza zarar verebilecek her türlü tehlikeye karşı savaşarak bizi dış etkenlerden koruyor.

Özellikle dünyanın Covid-19 virüsüyle boğuştuğu bugünlerde enfeksiyonlara karşı sağlığımızı koruyacak doğal besinleri doğru şekilde tüketmek hastalıklara karşı korunmada büyük önem taşıyor.

Gözdenur Çavuş Uka

Güçlü bir savunma mekanizmasının temelini et, süt, yoğurt, peynir, meyve-sebze ve ekmek gruplarını içeren yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmeyle birlikte antioksidanlardan zengin besinlerin tüketilmesi oluşturuyor.

İşte evde hazırlayabileceğiniz bağışıklığınızı zirveye çıkaracak pratik tarifler:

YEŞİL KARIŞIM

Malzemeler: 1 adet kivi, yarım yeşil elma, 1 avuç ıspanak, rendelenmiş limon kabuğu, 1 bardak demlenmiş soğumuş yeşil çay.

Yapılışı: Tüm malzemeler blenderdan geçirilip servis edilir.

SARI KARIŞIM

Malzemeler: 1-2 dilim ananas, 1 çay kaşığı zencefil, 2 tam ceviz içi, 1 adet havuç, 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 bardak kefir.

Yapılışı: Tüm malzemeler blenderdan geçirilip servis edilir.

ZENCEFİL VE ZERDEÇAL YOĞURT KÜRÜ

Malzemeler: 4 yemek kaşığı tepeleme probiyotikli yoğurt, 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı zencefil.

Yapılışı: Tüm malzemeler karıştırılıp, tüketilir.

Bağışıklık güçlendirici çorba

Malzemeler: 2 adet kabak, 2 adet soğan, 2 adet domates, 2 yemek kaşığı bulgur, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, 1 demet nane, 1 demet maydanoz, 1 demet dereotu,1-2 diş sarımsak, kuru nane, pul biber.

Yapılışı: Tüm malzemeler az tuzla 5-6 bardak sıcak su ile pişirip blenderdan geçirerek veya taneli olarak tüketilebilir.

Bağışıklık güçlendirici çay

Malzemeler: 1 kabuk tarçın, 1 kök zencefil, 1 tutam ıhlamur, 2 adet karanfil, 1 tatlı kaşığı bal ve 1 lt su.

Yapılışı: Bal dışında kalan tüm malzemeleri bir kapta karıştırıp 3 dakika kaynatın. Kaynamış olan karışımın içine bal ekleyin. Günde 1-2 fincan tüketilebilir.

Son güncelleme: 03:15 08.04.2020
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