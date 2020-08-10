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Böbrek ağrısına hangi doktor/bölüm bakar?

Böbrekler karnınızın arkasında sırta yakın tarafında, göğüs kafesinin hemen altında, omurganızın her bir tarafında bulunur. Ağrı omurganın solunda, sağında veya aynı anda her iki yerinde de olabilir. Böbrek taşı, böbrek enfeksiyonu ve diğer böbrek hastalığı türleri böbrek ağrısına neden olabilir. Peki, böbrek ağrısına hangi doktor/bölüm bakar? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Sozcu.com.tr
09:40 -
Haberler Sağlık
Böbrek ağrısına hangi doktor/bölüm bakar?

Ateş, ağrılı idrara çıkma (dizüri), sırtta ve kaburgaların altında şiddetli ağrı, idrarda kan, mide bulantısı, kusma, baş dönmesi, yorgunluk, kabızlık veya ishal gibi belirtileri olan böbrek ağrısına hangi doktor/bölüm bakar? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

BÖBREK AĞRISI HAKKINDA

Böbrek ağrısı genellikle sırtınızda (kaburgaların altında, omurganın sağında veya solunda) hissedilir. Yan, karın veya kasık gibi diğer bölgelere yayılabilir. Böbrekler, üreter adı verilen tüpler yoluyla idrarı mesaneye boşaltır. Mesaneniz üretra yoluyla boşaltılır.

Foto: shutterstock

Bu alanların herhangi birindeki sorunlar ağrıya neden olabilir ve aşağıdakilerden kaynaklanabilir:

– Böbrek taşı
– Böbrek enfeksiyonu
– Diğer böbrek hastalığı türleri

Kas problemlerine bağlı sırt ağrısı genellikle belinizin alt kısmındadır. Böbrek problemlerine bağlı ağrı genellikle sırtınızda, kaburgalarınızın altında daha derin ve daha şiddetlidir. Bunun bir böbrek problemi olduğuna dair belirtiler arasında ateş, baş dönmesi, kusma, yanlarda ağrı veya ağrılı idrara çıkma sayılabilir.

BÖBREK AĞRISINA HANGİ DOKTOR/BÖLÜM BAKAR?

Böbreklerle ilgili hastalıklara bakan bölüm dahiliye alt bilim dalı olan üroloji ya da nefrolojidir. Nefroloji bölümü böbrek yetmezliği ile diğer böbrek hastalıkları olan kişilerin gitmesi gereken bölümdür. Üroloji bölümü ise, daha çok mesane, prostat, böbrek taşı gibi sorunlarla ilgilenmektedir.

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Son güncelleme: 09:42 10.08.2020
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