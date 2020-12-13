Borsası oluştu: Refakatçi aranıyor

Corona virüsü hastalarının bakıma muhtaç yakınlarına refakatçi olma izni veriliyor. Kiminin yakını risk almak istemiyor, kimi riskli grupta bulunuyor. Bakıcı firmalarından çalışan özel refakatçiler bu alanda önemli bir görev üstleniyor.

Belirli bir ücret karşılığında özel kıyafetli, maskeli, siperlikli refakatçiler, corona virüsü hastalarına iyileşene kadar bakıyor, Ancak bu süreçte, sosyal medya üzerinde kurulan refakatçi gruplarında verilen ‘covid-19 hastasına bakılır’ ilanları da dikkat çekmeye başladı. Bazı kullanıcıların ise corona virüsü testi pozitif çıkan yakınına, günlüğü 250 liradan refakatçi aradığı da görüldü.

“24 SAATİ 600 TL”

İlan veren kişilerden biri, hastanın bulunduğu servise girip 24 saatine 600 liraya refakatçi olduğunu belirtirken, “Hastamızın yanına girdiğimiz zaman, taburcu oluncaya kadar çıkmamız yasak. Hastalarımıza 24 saati 600 liradan bakıyoruz. Hastanın yanında işi bilen birisi olması gerekiyor. Hastaneler özellikle refakatçı istiyorlar. Hemşireler mi ilgilenecek sizin hastanızla. Bizim işimiz bu.” ifadelerini kullandı.

REFERANS VERİYORLAR

Refakatçi ilanı veren kullanıcılardan birinin ise, “Özbek kadın bakıcı. Covid-19 hasta bakımında tecrübeli. Covid-19 hastası değil. 5 yıldır İzmir’de saygın ailelerde yaşlı/hasta bakımı üzerinde referanslı. Diyalog ve ödeme aracısız, komisyonsuz doğrudan kendisiyle. Tecrübeli ve özenli bakım” şeklinde ifadeler kullandığı görüldü.

“CORONA GEÇİRDİM, ANTİKORLUYUM”

İlan sahiplerinden bir diğeri ise corona virüsü hastaya diğer bakıcıların 700-800 liraya baktığını kendisinin ise 600 liraya refakatçi olduğunu belirtirken, şunları kaydetti:

“Corona virüsü hastasına hastanede, evde bakıyorum. Kendi evinde bakıyorum. Hastaneye girdiğimizde herhangi bir problem olmuyor. Ben gerekli önlemimi alıyorum, giriyorum. Tedavi saatlerinde tulumlarını giyip, maskelerini takıp, gözlüklerini takıp giriyorlar. Sonrasında tekrar serumu almak için tekrar giyinmek istemiyorlar. Bana ‘çıkartabilir misin?’ diyorlar. Ben corona geçirdim, antikorluyum. 24 saati için 600 lira alıyorum. Ben 700’e bakıyordum, 600 dedim. 700-800’e bakıyorlar, ben 600’e bakıyorum. Profesyonel hasta bakıcıyım. Hastana baktıracaksan baktır, riskini ben düşüneyim.”

HASTA İYİLEŞTİKTEN SONRA KENDİLERİ KARANTİNADA

Bu arada sosyal medya dışında, bakıcı firmalardan gelen özel refakatçiler de hastaları iyileşene kadar onların yanında kalıyor, hastane ya da ev hangi noktada ise gece gündüz onun ihtiyaçlarına koşuyor. Yemeklerini, ilaçlarını, kişisel bakımlarını karşılıyorlar. Hastalar iyileştikten sonra ise kendilerini evlerinde 14 gün karantina altına alıyor, bir semptom hissederlerse test yaptırıyorlar. 14 günlük kişisel karantinanın ardından refakatçiler coronaya yakalanmadıkları takdirde tekrar yeni bir hasta için çalışmaya başlıyorlar. Özel kıyafetli, maskeli, siperlikli bu bakıcılar, bütün risklere rağmen hastalarının bakımlarını üstleniyor. Doktorlarıyla konuşup ailesine bütün bilgileri veriyor. Refakatçilerin 24 saat çalışma ücreti 250 lira ancak corona virüsü hastasına bakan refakatçiler için bu rakam 24 saat için 500 lirayı da aşıyor.

“İNSANLARA YARDIM ETMEK İSTEDİM”

Refakat ettiği hasta odasından günlük yaşamını anlatan bir bakıcı, “Pandemi çıktıktan sonra başladım. İnsanlara yardım etmek istedim, elimden geldiği kadar. Tedbirlerimi alıyorum, yemeklerimiz ayrı ayrı oluyor zaten. Odalarda iki tane cam var, sabah, öğlen ve akşam camlar açılıyor, temizlikçi geliyor odaları temizliyor” dedi. (DHA)