Bugün Dünya AİDS Günü: AİDS nasıl bulaşır?

1 Aralık Dünya AIDS Günü, son 35 yılda 35 milyondan fazla insanı öldüren bu bulaşıcı hastalıkla mücadelenin yollarını hatırlamak için yeni bir fırsat sunuyor. Diğer bir ifadeyle Kanada’nın nüfusu kadar insan AIDS nedeniyle yaşamını yitirdi.

AIDS NEDİR?

AIDS bir virüs değil, HIV virüsünün neden olduğu bir dizi semptomdur (veya sendrom). Bağışıklık sistemi enfeksiyonla savaşmak için çok zayıf olduğunda bir kişinin AIDS'e sahip olduğu söylenir ve belli belirleyici semptomlar ve hastalıklar geliştirir. Bu, HIV enfeksiyonunun çok ilerlemiş olduğu ve tedavi edilmediği takdirde ölümle sonuçlanacağı son aşamadır.

AIDS İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

– AIDS kazanılmış bağışıklık yetersizliği sendromu anlamına gelir.

– AIDS ayrıca ileri HIV enfeksiyonu veya geç evre HIV olarak adlandırılır.

– AIDS, bağışıklık sistemini yok eden gelişmiş HIV enfeksiyonu sonucu gelişen bir dizi semptom ve hastalıktır.

AİDS NASIL BULAŞIR?

Hastalık korunmasız cinsel temas, ortak paylaşılan enjektörlerle damar içi madde kullanımı, gebelik sırasında ve doğum sırasında anneden bebeğe ve kan transfüzyonu yolu ile bulaşabilmektedir. Bu geçiş yolları nedeni ile HIV enfeksiyonu, erişkinlerin yanı sıra, tüm yaş gruplarında görülebilmektedir.

Hastalığın tam anlamıyla tedavisi bulunmamakla birlikte uygulanan ilaç tedavileri ile HIV/AIDS hastalığından ölümler azalmakta ve kişiler yaşantılarına devam edebilmektedir.

Hastalıktan korunmak için henüz bir aşı geliştirilememiştir. Önlenebilir bir hastalık olan HIV/AIDS ile mücadelenin en etkili yolu, korunma önlemlerini uygulamaktır. Tek eşliliğin yanı sıra, cinsel temasta doğru kondom kullanımı, hastalığın cinsel yolla bulaşmasına karşı en güvenli ve basit korunma yollarıdır.

Hastalık;

Aynı evi, iş yerini, yüzme havuzunu ve banyoyu kullanmak,

El sıkışma, kucaklaşma ve cilt teması,

Böcek ve sinek sokmaları ile bulaşmaz.

Çünkü; AIDS mikrobu dış ortamda yaşayamayan, dayanıksız bir virüstür.