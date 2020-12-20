CHP: ‘Acil Kullanım Onayı’ vermek üzere devlet ve şirket çıkar çatışması bulunmayan bir Kurul kurulmalı

CHP Covid-19 Dayanışma Kurulu, Covid-19 aşısı ve ‘Acil Kullanım Onayı' düzenlemesine dair yazılı bir kamuoyu açıklaması yaptı.

“AŞILARLA İLGİLİ ÖNCELİKLİ HEDEF ŞEFFAF VE GÜVEN TEMELLİ BİR SÜREÇ YÖNETİMİ”

Covid-19 salgınından çıkış ve salgının yarattığı ekonomik ve sosyal sonuçlarda normalleşebilmenin sağlanmasında tek çıkış yolunun aşılama olduğunu belirten Kurul, “Kullanılacak, kullanılması düşünülen aşılarla ilgili öncelikli hedef şeffaf ve güven temelli bir süreç yönetimidir. Atılacak her adımda öncelikli amaç toplumsal güvenin sağlanması, aşı tereddüdüne ya da aşı kararsızlığına yol açılmaması olmalıdır. Bu güvenin sağlanması konusunda iktidarın ve tüm yetkililerin azami özen göstermesi halkın sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır” ifadelerine yer verdi.

“TÜRKİYE'NİN EN AZ 150 MİLYON DOZ AŞIYA İHTİYACI VAR”

Güvenin sağlanmasında ve aşı tereddütlerinin ortadan kaldırılmasında üç temel koşul olduğunu ve bu koşulların sağlanmasının iktidarın sorumluluğu olduğunu vurgulayan Kurul, “Birincisi, pandeminin kontrol altına alınabilmesi için ihtiyaç duyulan yeterli sayıda aşının teminin sağlanması ve halkın bu konuda bilgilendirilmesidir. Uzmanlar Türkiye'nin en az 150 milyon doz aşıya ihtiyacı olduğunu belirtmektedir. İktidarı vakit kaybetmeden ihtiyaç duyulan sayıda aşının temini konusunda adım atmaya davet ediyoruz. İkincisi, aşıların bir kamu hizmeti olarak, risk gruplarını önceleyerek ama tüm toplumun aşılanmasını güvence altına alarak bu hizmeti vermesinin adımları atılmalıdır. İktidar herkesin aşıya kamu hizmeti olarak eşit fırsatlarla erişeceğinin güvencesini halka vermelidir. Üçüncü olarak da aşının bilimsel değerlendirmelerinin şeffaf ve etkin yapıldığına dair güvenin iktidar tarafından sağlanması gerekmektedir” şeklinde koşulları sıraladı.

“HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR”

Kurul, açıklamasına şöyle devam etti:

“Resmi Gazete'de 18.12.2020 tarihinde yayınlanmış olan ‘Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile aşılar için ‘Acil Kullanım Onayı' verilmesine ilişkin bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemenin halk sağlığı açısından önemi ve konunun hassasiyeti nedeniyle, Türk Tabipler Birliği (TTB) böylesi bir ‘Acil Kullanım Onayı'nın verilmesi için sağlanması gereken asgari bilimsel ve kurumsal koşulların neler olduğunu kamuoyuyla paylaşmıştır. TTB'nin dile getirdiği bu talepler ışığında yönetmeliğin yeniden gözden geçirilmesi halk sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.”

“'ACİL KULLANIM ONAYI' VERMEK ÜZERE LİYAKAT İLE BELİRLENMİŞ BİR KURUL KURULMALI”

Yönetmeliğin bilimsel bir çerçeveye dayanması ve belirli asgari koşulların sağlanmasının teminat altına alınmasını gerektiğini belirten Kurul, atılması gereken adımları şu şekilde sıraladı:

“Aşı ile ilgili üretim sürecinin kalite güvencesi de dahil olmak üzere tüm bilgiler ve verilerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na verilmesi sağlanmalıdır. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu duruma ilişkin ‘Acil Kullanım Onayı' vermek üzere konularında yetkin, devlet ve şirket çıkar çatışması bulunmayan, liyakat ile belirlenmiş, bağımsız bilim insanlarından oluşan bir Kurul kurulmalıdır. Karar süreci öncesinde ABD'de Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapıldığı gibi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından aşıya ilişkin tüm bilgi ve veriler şeffaf bir biçimde kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Kararın verileceği Kurul toplantısı yine ABD'de Gıda ve İlaç Dairesi tarafından yapıldığı gibi çevrimiçi olarak kamuya açık biçimde gerçekleşmelidir.”