Corona hastası anlattı: Klima çarptı sandım

COVID-19 Testi pozitif çıkan, bir süredir hastanede tedavi gören 68 yaşındaki SSK Emeklisi Yaşar Kutlu, salgını ciddiye almayan, maske takmayıp, sosyal mesafe kurallarına uymayanları “İnsanın başına gelmeden, yaşanmadan bu hastalık anlaşılmıyor. Umarım kimse yaşamaz” sözleriyle uyardı.

Kurban Bayramı öncesi başlayan rahatsızlığını araba klimasından kaynaklandığını düşündüğünü, durumunun ağırlaşması üzerine yaptırdığı testle corona virüsü kaptığını öğrendiğini söyledi.

KLİMA ÇARPTI SANMIŞ

Ankara'da virüsü kaptığını düşündüğünü söyleyen Kutlu, “Bayram öncesi kendimi yorgun, halsiz, iştahsız hissetmeye başladım. Bayramı evde yatarak geçirdim. Arabanın klimasının beni çarptığını, hasta ettiğini düşünüyordum. Durum ağırlaşınca Ankara'da hastaneye gidip test yaptırdım, ardından Kuşadası'na geldim. İki gün sonra beni arayıp testimin pozitif çıktığını söylediler. Alıp Aydın Devlet Hastanesinde tedavi altına aldılar” diyerek test sonucu çıkıncaya kadar, ve Kuşadası yolculuğunda insanlarla teması olduğunu söyledi.

BU HASTALIĞIN TARİFİ YOK

Kuşadası'nda kimsenin maske takmadığını gördüğünü söyleyen Kutlu, “Allah kimseye böyle bir hastalık yaşatmasın. Herkes maske taksın, sosyal mesafeyi korusun. İşi olmayanlar fazla dolaşmasın. Ben de çok insan gibi bana bir şey olmaz diyordum, izin belgem vardı her yere gidip geliyordum. Ama oluyormuş. İnsanın başına gelmeden, yaşanmadan bu hastalık anlaşılmıyor. Bu hastalığın tarifi yok. Dün gece bir hasta sabaha kadar bağırdı. Hepimiz ona dua ettik. Umarım kimse yaşamaz” diyerek COVID-19'un hafife alınmaması uyarısında bulundu.