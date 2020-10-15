Corona riskine dikkat! Erkeklere sakal, bıyık ve burun kılı uyarısı

Corona virüsü riskine karşı maske, mesafe ve temizliğin yanında kişisel bakım da önem kazanıyor. Dicle Üniversitesi (DÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Koronavirüs Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, burun kıllarının, sakal ve bıyık bırakmanın corona virüsü riskine olan etkisini anlattı.

“BURUN KILLARI SÜZGEÇ GÖREVİNİ GÖRÜYOR”

Prof. Dr. Tekin burun kıllarının görevleri ile ilgili şunları söyledi:

“Vücudumuzun çeşitli savunma mekanizmaları, enfeksiyon hastalıklarına karşı var. Bunlardan biri de burun kılları… Dışardan aldığınız herhangi bir partikül, toz olabilir, bununla birlikte taşınmış virüs ve bakteri bunlar burunda bulunan kıllar tarafından süzgeç görevi görüyor. Bunun avantajı burun kılları tarafından tutulan virüs, boğaz kısmına geçmediği için hastalık oluşturma ihtimalide azaltıyor. Buradaki kılları çok fazla miktarda alıyorsanız, bu süzgeç görevini bir nevi azaltmış oluyorsunuz.”

SAKAL VE BIYIK MASKENİN İŞLEVİNİ AZALTIYOR

Prof. Dr. Recep Tekin, uzun sakal ve bıyığın maskenin işlevini yok ettiğini, bu kişilerin virüsü kapma ihtimallerinin yüksek olduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Tekin, konu ile ilgili şunları söyledi:

“Corona virüs tedbirlerinin başında maske geliyor. Sağlıklı ve etkili maske olabilmesi açısından sakal ve bıyık durumunu da konuşmak gerekiyor. Özellikle kirli, çok uzun sakal ve bıyığın maskenin etkisini azalttığını biliyoruz. O yüzden özellikle sağlıklı bir maske ve etkisini artırmak için sakal ve bıyığın mümkün olduğunca kesilmesini veya kısa tutulmasını istiyoruz. Sakal, bıyık varsa öksürme ile birlikte bu bölgede virüsün daha fazla tutunduğunu biliyoruz. Bunları yapamıyorsak maskeyi sık sık değiştirerek yüzümüzü yıkamalıyız. Sabun veya suyla yıkamak yeterli oluyor, ekstra bir işleme gerek yok.” (İHA)

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