Corona virüs salgını haziran 2024’e kadar devam edecek

Dünya da corona virüs ile mücadele tüm hızıyla devam ederken, virüsün mutasyona uğraması büyük endişeye sebep oldu. Mutasyona uğrayan virüs sebebiyle, ülkemizde, İngiltere, Güney Afrika, Hollanda ve Danimarka'ya uçuşlar yasaklandı. Bir dönem Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörlüğü'de yapan Dr. Serdar Savaş, “Virüs mutasyona uğradı. Bu beklenen gayet doğal bir durum. Mutasyona uğraması, bulaşıcılığı üzerinde oldukça etkili oldu. Maalesef bu virüs artık daha kolay bulaşmaya başladı. Hastalığın seyri üzerinde bir etkisi yok. Aşılardan etkilenmek konusunda bir farklılık yok. Yine aynı aşılar

kullanılacak” dedi.

GELEN AŞILARA GÜVENMİYORUM

Virüsün farklı bir mutasyonun tehlikeli olabileceğini, ancak şu anda sorunun sadece yayılma hızıyla ilgili olduğunu belirten Savaş, asıl önemli olanın aşıya ulaşmak olduğunu belirtti. Savaş, “Aslında bizim hayatımızı çok farklı bir şey yok. Korunmamıza aynen devam edeceğiz. Fakat aşı meselesi çok önemli. Aşıyla ilgili Türkiye'nin, korumakta etkili olan, yan etkisi bulunmayan ve güvenilir aşıya ulaşması lazım. Öyle bir aşıya henüz ulaşabilmiş değiliz” açıklamasını yaptı. Faz 3 çalışmaları henüz tamamlanmayan aşılara güvenmediğini belirten Savaş, “Çin'den SinoVac'tan ithal edilen aşı hakikaten ne olduğu belli olmayan bir aşı. Kovaks'a katılmadı, Kovaks neydi. Haziran Ayı'nda kurulan 192 ülkenin katıldığı, kaliteli aşıyı doğrudan üreticisinden ucuza almak için kurulan bir işbirliği organizasyonuydu. Buna katılmadı. Bu aşıların güvenilir olduğuna inanmıyorum. Çünkü faz-3 çalışmaları yapılmadı. Şu anda mesele virüsün mutasyonundan ziyade aşı meselesi” diye konuştu.

TAM KAPANMA İMKANSIZ

Dünya'da geliştirilen aşılar arasında, Pfizer / BioNTech, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca ve Moderna tarafından sunulan aşıların kaliteli olduğunu ifade eden Dr. Savaş, RNA merkezli aşılarda, corona virüsün dış protein yapısının vücuda tanıtıldığı ve savunma mekanizmasının bu proteini düşman olarak tanımasının sağlandığını belirtti. Savaş, protein parçacıklarının farklı aşılarda da kullanıldığını söyledi. Savaş, salgının engellenmesi için 28 günlük tam kapanma ve aşının gerekli olduğunu ancak bunun ekonomik anlamda mümkün olmadığını belirterek, “Bunun sosyal maliyeti çok yüksek olur. Fakir fukarayı mahveder, Eğer insanlara geçinecekleri kadar bir para verilse bu mümkün olurdu. Ne yazık ki ekonominin hali ortada” dedi. Pandemi süreciyle ilgili alınan tedbirlerin de yetersiz olduğunu belirten Dr. Serdar Savaş, “Ocak, Aralık'tan, Şubat'ta Ocak'tan daha kötü olacak” diyerek; pandeminin, Haziran 2024'te son bulacağını öne sürdü.