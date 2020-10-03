Corona virüsü neden obezleri hedef alıyor

Corona virüsüyle ilgili bilimsel araştırmalarda obezitenin en önemli risk faktörlerinden biri olduğu açıklanmıştı. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, bu konuyla ilgili araştırmalardan birini ve Covid-19'un neden aşırı kilolu insanları hedef aldığını şöyle açıkladı: İngiltere'de yapılan Covid-19 nedeniyle ölen 10 bin 926 hasta üzerinde yapılan araştırmada erkek cinsiyet, ileri yaş, etnik köken, düşük sosyo-ekonomik durum, obezite, şeker hastalığı, kanser, astım, kronik akciğer, kronik kalp, kronik karaciğer hastalıkları, böbrek yetmezliği, nörolojik, romatizmal hastalıklar ve diğer bağışıklık sistemi baskılanması durumlarında ölüm riskinin belirgin derecede arttığı saptanmştır.

Bu ölümlerin çok önemli bir kısmı sistemik kronik inflamasyon (yangı) nedeniyle ortaya çıkan hastalıklarla ilişkilidir. Dolayısıyla Covid-19 veya başka bir enfeksiyon hastalığı nedeniyle ölümlerin yaşanmaması için kalp, diyabet gibi hastalıkları tetikleyen kronik inflamasyonla mücadele şarttır bu mücadele ömür boyu sürmek zorundadır. Kişinin yaşam tarzında ve özellikle beslenmesinde yapacağı değişikliklerle bu sorunla başa çıkmak mümkündür.

OBEZİTE PANDEMİSİ İÇİN ALARM VERİLMİŞTİ

Dünyada Covid-19 nedeniyle ölümlerin en fazla olduğu ilk iki ülke ABD ve Brezilya'dır. ABD dünyada obezitenin merkez üssü olarak bilinir, Brezilya da ilk sıralarda yer alır. Bu ülkeler GDO tarımının en fazla yapıldığı iki ülkedir ve GDO'lu gıdaları çok fazla tüketilir. 2011 yılında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Banki Moon, obeziteyi dünyayı tehdit eden mikrobik olmayan bulaşıcı hastalık şeklinde nitelendirmiş ve obezite pandemisi için alarm vermişti. Covid-19'a yakalanan 400 bin kişilik bir seride obezite hastalarının hastaneye yatırılma, yoğun bakıma alınma ve ölüm oranlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır.

İŞTE SEBEPLERİ…

Obez hastalarda akciğerin havalanması karındaki ve göğüs içindeki yağ dokuları nedeniyle kısıtlanıyor ve ayrıca tıpkı astım hastalarındaki gibi küçük hava yollarında reaktivite ve daralma oluyor. Bu nedenle hem akciğer hastalığı hem de oksijen azlığı nedeniyle diğer organlarda hasara yol açıyor. Yağ dokusu dalak, karaciğer, lenf bezleri ve timüs gibi organlarda birikerek bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Özellikle batın içi yağ dokusu iltihap tetikleyici sitokin ve kimyasalları salgılayarak sitokin fırtınasını kolaylaştırıyor. Obezlerde hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, damar endotel hasarı gibi hastalıklar ve kanın pıhtılaşma özelliği daha yoğundur. Bu nedenlerle pandemide de obeziteyle mücadele kesinlikle gereklidir.