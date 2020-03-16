Corona virüsünde ‘ibuprofen etkisi’ tartışmasına uzmandan cevap

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü hakkında pek çok yanlış bilgi ortaya atılıyor ve kısa sürede yayılıyor. Bu durumun hem endişelere sebep olduğunu hem de insanları yanlış yönlendirdiğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, önemli uyarılarda bulundu.

Son olarak Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran’ın sosyal medya hesabından ‘ibuprofen etken maddeli ilaçlar’ ile ilgili verdiği bilgilere açıklık getiren Prof. Dr. Ceyhan, bu bilgilerin yanlış olduğunu vurguladı. Alınması gereken önlemlerin artırılmasını da vurgulayan Prof. Dr. Ceylan, toplu taşımalarda dezenfektan kullanımının zorunlu hale getirilmesi gerektiğini söyledi. İşte Ceylan’dan önemli bilgiler ve uyarılar…

İBUPROFEN ETKEN MADDELİ İLAÇLAR CORONA VİRÜSÜNÜ ETKİLİYOR MU?

Fransa Sağlık Bakanı ibuprofen etken maddeli ilaçlarla ilgili iki şey söyledi. İlk olarak ibuprofen gibi antiinflamatuvar ilaçların corona virüsü testinde sonucu yalancı negatif çıkardığını, ikinci olarak da bu ilaçların hastalığın ağır seyretmesine sebep olduğunu söyledi. Ancak bu bilgilerin ikisi de yanlış ve teori seviyesinde. Bir defa test için böyle bir sıkıntı yok çünkü yapılan testlerde genlere bakılıyor. Bakan, antiinflamatuvar ilaçlar vücudun bakteriye ya da virüse verdiği cevabı baskılayabilir diyor ki böyle bir etkisi de yok. Hastalığın ağır geçmesine sebep olabilecek sadece kortizonlar. Bunların dışında ağır inflamatuvar ilaçlar bile olsa hastalığın seyrinde olumsuz bir etki yaratmıyor.

DİĞER VİRAL HASTALIKLARDA AZALMA OLDU MU?

Sağlık Bakanı alınan kişisel önlemler sebebiyle grip gibi diğer viral hastalıkların da azaldığını söylemişti. Aslında zaten mevsimsel olarak bu hastalıkların azaldığı bir dönemdeyiz. Bu hastalıklar yılın ilk iki haftası pik yaptı sonra indi. Bu nedenle şu dönemde alınan önlemlerin etkisini bu açıdan bilemiyoruz. Ancak zaten tokalaşma, öpüşme, el hijyenine dikkat etmeme sadece corona değil grip, menenjit, zatürre, orta kulak iltihabı ve suçiçeği gibi hastalıkların görülme oranını da artırır. Doğal olarak alınan önlemler bu hastalıkların da görülmesini azaltacaktır. Ayrıca ev hijyenine dikkat etmek, kullanılan deterjanlar da yine corona gibi diğer hastalıkları da önemli ölçüde engelleyecektir.

OTOBÜSLERE BİNERKEN DEZENFEKTAN SIKMAK MECBURİ OLMALI!

El hijyenine dikkat ettiğimiz gibi cep telefonlarının, bilgisayar klavyelerinin de uygun bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. Benim el hijyeni konusunda bir önerim daha var. Belediye metrobüs duraklarına dezenfektan koydu ancak bunların kullanılmaları kontrollü olmalı. Ayrıca sadece metrobüs duraklarında olması yetmez, metro girişlerinde ve otobüslerin içinde de olmalı ve bir görevli tarafından yolcular uyarılarak kullanılması sağlanmalı. Örneğin otobüs şoförü binen her yolcunun eline bu dezenfektanı sıkmasını sağlamalı. Bunun çok etkili olabileceğine inanıyorum.

İTALYA’DA DURUM NEDEN AĞIRLAŞTI?

Bunların yanında spor salonları ve alışveriş merkezleri için de izolasyonu sağlamak yapılabilecek şeyler. Örneğin İtalya’da şu an sokağa çıkma yasağı var; sadece market ve eczaneler açık. Biz henüz o düzeyde değiliz ama gerekli önlemler alınmalı bir an önce. İnsanlar İtalya’da devletin geç önlem almaya başladığını söylüyor ama durum öyle değil. Orada ilk vaka çıktı ve okullar kapatıldı. Ayrıca ilk başta hastalık çok ağır seyretti ki ilk vaka ile ikinci vaka arasında 10 gün vardı. Ancak orada durumun bu kadar kritik olmasının sebebi halkın önerilere uymamasıydı. Hastalar dışarı çıktı, insanlar toplu halde sosyal alanda bulundu ne yazık ki. Türkiye’de de halkın bu önerilere ne kadar uyacağı henüz şüpheli. Bizde daha zorlayıcı tedbirler alınması gerekiyor. Bu noktada ibadetlerin toplu halde yapılmasının engellenmesi de çok önemli. Ki eğer gerekli önlemler alınmaz ve Türkiye’de de vakalar artarsa sokağa çıkma yasağı uygulanabilir.

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ALINMASI GEREKEN EN ÖNEMLİ ÖNLEM: BİRBİRİNİZE 1,5 METREDEN DAHA YAKIN DURMAYIN

Bunun yanında umreden dün itibarıyla dönen kişiler gözlem altında ama daha önce dönen 10 bin kişinin ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Bu kişilerle çok yakından ilgilenmek gerekiyor. Diğer vatandaşlar açısından bu kişiler risk yayıyor. Biliyoruz ki bu süreçte alınabilecek en önemli önlem insanların 1,5 metreden daha yakın bir temas kurmamasıdır. Eğer bunu yapabilirsek bütün süreci kontrol edebiliriz.

AŞI VE TEDAVİ ÇALIŞMALARI NE DURUMDA?

Türkiye’de bununla ilgili bir çalışma yapılmıyor. Çünkü bizde vaka görülmeye yeni başlandı. Bir ilacın etkinliğinin gösterilebilmesi için 9 bin 800 kişilik iki grup oluşturulur ve bir gruba çalışılan ilaç verilerek diğerine placebo dediğimiz etkisiz ilaç verilir ve test edilir, hayvan deneyleri yapılır. Ancak dünyada yapılan bütün çalışmalar şu an yetersiz durumda. ABD bir molekül bulduklarını söyledi ancak bunun etkin olup olmadığı henüz belli değil. O nedenle böyle haberler büyütülmemeli.