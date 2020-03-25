Corona virüsüne karşı alınacak önlemler: Corona virüsü belirtileri nelerdir?

Merkezi Çin'in Wuhan kenti olan corona virüsü salgını nedeniyle dünyada binlerce kişi hayatını kaybetti. Türkiye’de de görülen corono virüsü ile ilgili Sağlık Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yaptığı bilgilendirmelerinde corona virüsünden nasıl korunulacağını, belirtileri ve neler yapılması gerektiğini anlattı. Corona virüsünün belirtileri arasında öksürük ve boğaz ağrısı gibi birçok hastalıkla benzeşen semptomlar bulunuyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

En çok karşılaşılan belirtiler, ateş, öksürük ve solunum sıkıntısıdır.

Şiddetli vakalarda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilir.

Yeni corona virüsünün kuluçka süresi 2 ile 14 gündür.

CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Hasta kişilerin öksürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların ortamdaki diğer bireylerin ağız, burun ve gözlerine temasıyla, damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin ağız, burun veya göze götürülmesiyle bulaşabilmektedir.



CORONA VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNULUR?

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşma riskini azaltmaya yönelik öneriler, yeni corona virüs enfeksiyonu için de geçerlidir.

Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalı, mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalı.

Tokalaşma ve sarılmadan kaçınılmalıdır.

Olanbildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır.

Kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalıdır.

El hijyenine önem verilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği kullanılmalı.

Sınıflar ve iş yerleri başta olmak üzere kapalı alanlar sık sık havalandırılmalıdır.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengel ve sağlıklı beslenilmelidir. Gıdalar tüketilmeden önce iyice yıkanılmalıdır.