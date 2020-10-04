‘Corona virüsüne karşı ortak havlu kullanmayın’

Daha çok damlacık yoluyla bulaşan corona virüsü, gözde aşırı sulanma, kızarıklık, yanma, batma ve nadiren çapaklanma ile belirti gösterebiliyor.

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Karaarslan, gözyaşı salgısında bulunan yoğun miktardaki corona virüsünün buharlaşma ya da ellerin göz ile teması sonucu bulaşmaya neden olduğunu kaydetti. Karaaslan, riski durumlarda gözden bulaşı engellemek için şeffaf gözlük kullanılabileceğini de belirtti.

‘ELLERİNİZLE GÖZÜNÜZE DOKUNMAYIN’

Gözden bulaşmadan korunmak için yapılması gerekenleri anlatan Karaarslan, “Vatandaşın birinci dikkat edeceği husus, esas olarak elimizi gözümüze çok götürmememiz. Diğer bir önlemli nokta ise havlu kullanımı. Enfekte olan birisinin evde izole dahi olsa kullandığı ve gözyaşının bulaştığı havluyu bir başka kişi kendi yüzüne sürecek olursa gözden göze enfeksiyon bulaşabilir” dedi.

ŞÜPHELENDİĞİ HASTA POZİTİF ÇIKTI

Muayene sırasında şüphelendiği bir hastanın da pozitif çıktığını söyleyen Doç. Dr. Karaarslan, “Bir hastam tek bir gözde aşırı sulanma ile gelmişti. Göz ile ilgili yapılan tüm testler doğal ve normal çıktı. Fakat aşırı bir sulanma vardı ve hastanın genel durumunda aşırı bir halsizlik, yorgunluk, solgunlukla beraber kuru öksürüğü vardı. Şüphelerimizin doğrultusunda hastayı PCR testi için ilgili merkeze yönlendirdim. Test sonucu pozitif çıktı.” diye konuştu. (DHA)