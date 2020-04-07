Corona virüsüne yakalandığını zannetti, akrep soktuğu ortaya çıktı

İlçenin Kışla Mahallesi’nde yaşayan 3 çocuk babası Şahabettin Demir, önceki gün evinin bahçesinde odun keserken aniden rahatsızlandı. Ateşi yükselen ve ayağında şiddetli bir ağrı hisseden Demir, corona virüsü salgını nedeniyle endişelenip, yakınlarına haber verdi.

Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Demir’in muayenesinde corona virüsü belirtilerine rastlanmadı. Doktorlar Demir’e, ayak bileğindeki şişlik ve kızarıklıktan yola çıkarak, kendisini zehirli bir böceğin ısırdığını söyledi.

Doktorun yazdığı ilaçları alıp, evine dönen Demir, ailesiyle birlikte çalıştığı yerde yaptıkları aramalarda akrebe rastladı. Şahabettin Demir, corona virüsü nedeniyle endişe duyduğunu belirterek, “Bahçede çalışırken aniden ateşim yükseldi ve titremeye başladım. Corona virüsünden dolayı da büyük endişe duydum. Ancak doktorlar, bunun bir böcek sokmasından kaynaklanmış olabileceğini söyleyince sevindim. Şimdi ilaçlarımı alıyorum ve kendimi iyi hissediyorum, corona virüsü olmadığım için de çok mutluyum.” dedi. DHA