Corona virüsüyle ilgili ne dediyse hepsi doğru çıktı

Dünyayı etkisi altına alan yeni corona virüsüyle ilgili Prof. Dr. Barbaros Çetin'in açıklamalarını uluslararası arenadaki doktorlar ancak 3-4 ay sonra dile getirdi. Çetin'in Mart ayındaki tespitleri aylar sonra Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve yabancı uzmanlarca açıklandı. Ardından televizyon kanalları ve gazeteler manşetlerine taşıdı. Oysa Türk Bilim adamı Biyolog Çetin 15 Mart 2020 tarihinde SÖZCÜ'ye zaten o açıklamaları yapmıştı. İşte Barbaros Çetin'in o

sözleri…

1 – NE DEMİŞTİ?

Bu hastalık salgın halinde grip gibi insan popülasyonlarına yerleşmiş durumda. Bir mucize olmazsa, hayatımızın geri kalan kısmında bu hastalıkla da mücadele içinde olacağız.

NE DEDİLER?

Temmuz başı, Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) kritik uyarı geldi. ‘Salgın ivme kazanıyor etkileri yıllar boyu sürecek' denildi. Temmuz ayında ise virüs salgınının başladığı Çin “Yeni corona virüsü 20 yıl yaşayabilir” dedi.

2 – NE DEMİŞTİ?

Gençlerin hastalığı kapmaktan öte, yayma riskleri çok fazla. Ayrıca sahip oldukları mevcut hastalıklar nedeniyle bağışıklık sistemleri çok zayıf olan çocuk ve gençlerde de öldürücü sonuçlar doğurabilir.

NE DEDİLER?

Mayıs ayında başta Amerika ve İngiltere olmak üzere bazı ülkelerde yeni corona virüsü ile bağlantılı olarak birçok çocuğun öldüğü haberleri gündeme geldi. Haziran ayında 20'li yaşlarda görülmeye başladığı uyarısı yapıldı.

3 – NE DEMİŞTİ?

Maalesef bu olayın en acı noktası, virüse karşı bir bağışıklık kazanmak mümkün görünmüyor. Dünyada en az bir milyar insanı etkileyecek. İkinci kez yakalandığınızda sonucu yüksek oranda öldürücü olabiliyor ve gerçek bir tedavisi de yok. Aşı geliştirilinceye kadar virüs değişecek ve aşı bir işe yaramayacak. Yeni varyasyonlarında ne kadar tehlikeli olacağı da ayrı bir muamma!

NE DEDİLER?

14 Temmuz'da, İngiltere'deki King's College (Londra Guy's ve St Thomas Hastanesi) virüs araştırmasının sonuçlarını dünya basınına şöyle açıkladı. corona virüsünde antikor birkaç ay içinde ortadan kayboluyor, hastalığa grip gibi sürekli her yıl yeniden yakalanabiliriz. Ayrıca aşı da uzun süreli koruma sağlamayabilir! İngiliz Hükümeti'nin Bilimsel Danışmanı Prof. Dr. Peter Openshow, geliştirilen aşıların bir işe yaramayabileceğini ifade etti. Özellikle yaşlıların ve risk grubundaki insanların daha da ciddi hasta olabileceklerini vurguladı. Bu ay Lancet Global Health'de yayınlanan bir analize göre; yeni bir modelleme çalışması, nüfusun yaklaşık yüzde 22'sinin ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde 72 milyon da dahil olmak üzere Dünya çapında 1.2 milyar insanın, COVID-19 ile enfekte olması durumunda ciddi hastalıklara karşı savunmasız olabileceğini tahmin ediyor… Dünya genelinde 180 ülkede COVID-19 tespit edildi. İran gerçeğini, 180 ülke için yorumlayacak olursak, hastalığa yakalananların sayısının milyarı bulması olasılığı maalesef yüksek görünüyor.

4 – NE DEMİŞTİ?

Yeni corona virüsü önceki yıllardaki SARS virüsünden 10 kat daha fazla bulaşıcıdır. Bu durum insanoğlunun karşılaşmış olduğu büyük tehlikenin boyutunu gözler önüne sermektedir.

NE DEDİLER?

27 Temmuz'da Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Corona virüsü WHO'nun bugüne kadar pandemi ilan ettiği en ciddi küresel sağlık sorunudur” diye konuştu.

5 – NE DEMİŞTİ?

Eğer virüsün havadan da bulaştığı ispatlanırsa salgının önünü maalesef alamayacağız. Yeni corona virüsü tahmin edilenden çok daha büyük ölçekte bir salgın. Bunu hep söyleyeceğim.

NE DEDİLER?

10 Temmuz'da ise DSÖ, yeni corona virüsü global rehberini yeniledi ve şu açıklamayı yaptı: Hava yoluyla bulaşma kabul edildi! DSÖ'den yapılan açıklamada, “Salgın gittikçe her iki yarım kürede ivme kazanıyor” denildi.

6 – NE DEMİŞTİ?

Yaz aylarıyla birlikte bu öldürücü virüsten kurtulacağımız düşünülmemeli. Aynı anda Kuzey ve Güney yarım Küre ülkelerinde salgına neden olması, grip virüsleri gibi mevsimsel bir özellik taşımayacağını gösteriyor.

NE DEDİLER?

Fransa Aix-Marsilya Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada, 1 saat boyunca 60 derece sıcaklığa bırakılan SARS-CoV-2 virüslerinin bazılarının çoğalmaya devam ettiği tespit edildi. Virüs 92 derecede 15 dakika yaşadı.