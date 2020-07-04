Covid-19 kalbi nasıl etkiliyor?

Corona virüsünün neden olduğu Covid-19'a karşı kronik kalp hastalarının normale göre çok daha dikkatli olmaları gerekiyor. Kalp-damar hastalıkları risk faktörleri olarak bilinen yaş, hipertansiyon, obezite, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, sigara ve stres Covid-19'un daha sık ve daha ağır geçirilmesine yol açıyor.

Pandemiden en çok etkilenen ve ölüm oranı en yüksek grup, bu risk faktörlerine sahip, bilinen kalp-damar hastalığı olan 65 yaş ve üzerindekiler oluyor. Üstelik kronik kalp hastaları, virüsten kronik akciğer hastalarından daha fazla etkileniyor.

HANGİ SORUNLAR OLUŞUR?

Covid-19 enfeksiyonu esnasında kalp ve damarlar farklı şekilde etkilenir. Öncelikle bu hastaların yeni ve ağır kalp krizi geçirme riskleri artar. Kalp kasının iltihaplanmasına bağlı şikayetler de oluşur. Hastalık sırasında miyokard denilen kan pompalamaya yarayan kas kitlesinin olumsuz etkilenmesi sonucu ortaya çıkan miyokardit denilen hastalık tablosunda kalbin kasılma fonksiyonu azalır ve kalp yetmezliği tablosu ortaya çıkar.

KALP RİTMİNİ DE BOZAR

Covid-19 çeşitli ritim bozukluklarına ve ani kalp durmasına yol açabilir. Ritim bozuklukları enfeksiyon nedeniyle kalp tutulumuna veya Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlara bağlı olabilir. Tedavide sık kullanılan sıtma ilacı hidroksiklorokin, azitromisin ve diğer antiviral ilaçlar ritim bozukluğuna neden olabilir. Bu nedenle Covid-19 sırasında kalp hastalarının sık sık elektrolarının çekilmesi gerekir.

İLAÇLARINIZI AKSATMAYIN

65 yaş üzerindeki kalp damar hastalarının evde kaldıkları dönemde dikkat etmeleri gereken önemli kurallar var. Evde hareketsiz kalmak, sigara içmek, ilaçları aksatmak riski artırır. Bu hastaların evde olabildiğince fiziksel aktivite ve egzersiz yapmaları şarttır. Kolesterol ve tansiyon ilaçları kesin olarak kullanılmaya devam edilmelidir. Kolesterol ve tansiyon ilaçlarının bağışıklık sisteminin zayıflatıcı herhangi bir etkisi yoktur. Aksine bu ilaçlar bağışıklık sistemini kuvvetlendirirler.

RİSK FAKTÖRLERİNE DİKKAT!

Covid-19 geçirenlerde uzun dönemde kalp damar hastalığı riski artar. Bu nedenle hastaların risk faktörlerini ortadan kaldıracak şekilde beslenmeleri, sigara içmemeleri, varsa ilaçlarını düzenli ve dikkatli şekilde kullanmaları gerekir. Obez kişilerde bağışıklık zayıflar, dolayısıyla kilo vermeleri gerekir. Şeker hastalarının son 3 aylık kan şekeri değerini gösteren hemoglobin A1C'ye dikkat etmeleri gerekir. Bu değer asla 9'un üzerinde olmamalıdır.