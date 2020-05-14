Covid-19’a karşı D vitamini deponuzu doldurun

D vitamini eksikliği ülkemizde yaygın görülen bir sorun. Ancak şu an içinde olduğumuz corona günlerinde de başta bağışıklık sistemi olmak üzere geniş çaptaki etkileri göz önüne alındığında vücumuzdaki D vitamini seviyesini dikkate almamızda fayda var.

Kesin kanıtlar olmasa da yapılan bir ön araştırmada 20 Avrupa ülkesinin Covid-19 görülme ve ölüm oranı ile ülkelerin ortalama D vitamini seviyeleri karşılaştırılmış. Çalışma, düşük D vitamini seviyesine sahip ülkelerde en yüksek Covid-19 enfeksiyonu görülme ve ölüm oranlarına sahip olması arasında kuvvetli bir bağlantı olduğunu ortaya koymuştur.

Dolayısıyla çalışmanın yapıldığı Queen Elizabeth Hospital Foundation Trust ve East Anglia Üniversitesi'nden bilim insanları çalışmalarında SARS-CoV2 enfeksiyonuna karşı korunmak için D vitamini takviyesi önerebildiklerini ifade etmişlerdir.

İŞTE DİĞER FAYDALARI

Referans aralığındaki D vitamini seviyesi grip, tüberküloz ve çocukluk çağı astımı gibi diğer solunum sistemi hastalıkları riskini de azaltır. Başka bir çalışmada da D vitamini takviyesi alan kişilerde göğüs enfeksiyonu riskinin yarıya düştüğü görülmüştür.

Sosyal teması azaltmak için dışarı çıkmamak zorunluluktur, ancak hareketliliğin azalması kas dokusu harabiyeti ve kemik erimesi için de risk oluşturur. Karantina döneminde D vitamini bu sorunları da önlemeye yardımcı olur.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Kronik yorgunluk, kas ağrıları, sık soğuk algınlığı semptomlarından yakınıyorsanız ya da özellikle bel ve sırt bölgenizde yoğunlaşan ağrılarınız varsa veya menopoz dönemindeyseniz D vitamini değerlerinizde düşüklük olabilir.

D vitamini eksikliğinden şüpheleniyorsanız kan tahliliyle D vitamini seviyenizi ölçtürebilirsiniz. Yiyeceklerin çoğundan aldığımız vitamin D vücutta hidroksilasyon reaksiyonları ile aktif formuna çevrilip kullanılır.

İşte bu noktada güneş ışığına gereksinim vardır. Bunun için her gün 11.00-15.00 saatleri arasında en az 10–15 dakika güneş kremi sürmeden yüz, kol, bacak ve sırttan güneş ışığı almak yeterli olur.

Cam arkasından alınan ultraviyole ışınları vitamin D sentezini sağlamaz. Koyu renk tenlilerinde pro-vit D'yi aktifleştirebilmesi için daha uzun süreye gereksinim vardır.

Günlük D vitamini ihtiyacımız 0-1 yaş 400 IU, 1-70 yaş 600 IU, 70 yaş üstü 800 IU, gebe ve emzikliler için 600 IU kadardır. Bu ihtiyacı her gün besinlerle almak zor olduğu için bugünlerde balkon ya da bahçede güneşlenmeyi ihmal etmeyin.