Dikkat! Zatürre riskini artırıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde zatürre hastalığıyla mücadeleye dikkati çekmek amacıyla 12 Kasım’ı ‘Dünya Zatürre Günü’ olarak kabul etti. Dünya Zatürre Günü nedeniyle açıklamalar yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Musaffa Salepçi, hastalığa yönelik bilgi vererek, uyarılarda bulundu.

ÇOCUKLARDA PASİF İÇİCİLİK ZATÜRRE SEBEBİ

Vücut direncinin düşmesiyle ağız florasındaki bakterilerin çoğalarak zatürreye yol açtığını söyleyen Prof. Dr. Salepçi, “Bu bakteriler herkeste var ama daha az sayıda oluyor. Vücut direncinin düşmesi, bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla bakteriler çoğalıyor ve akciğerlere ulaşarak zatürreye sebep oluyor. Soğuk havalarda vücut direncinin düşmesi, solunum yollarının savunma mekanizmalarının kırılması da zatürre riskini artırıyor. Çocuklarda pasif sigara içicilik de zatürre nedeni o yüzden aileler çocuklarını yanında asla sigara içmesin. Çocukların ağız hijyenine ve dişlerini fırçalamasına da dikkat etsinler” diye konuştu.

HER YIL BİN KİŞİDEN 28’İ ZATÜRRE OLUYOR

Zatürrenin, dünya genelinde 5 yaş altındaki çocukların ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer aldığını söyleyen Prof. Dr. Salepçi, “65 yaş üstü erişkinlerde ise yine ölüme sebebiyet veren en önemli enfeksiyon hastalığı olarak karşımıza çıkıyor. Ateş, öksürük, balgam çıkarma bazen göğüs ağrısı ve çok yaygın olduğunda nefes darlığı şeklinde belirti veren zatürre en çok görülen akciğer hastalıklarından biri. Dünyada her yıl bin erişkinin 2 ile 15’inde zatürre görülüyor. Türkiye’de ise yılda bin erişkinin 3 ile 11’inde zatürre görülmektedir. Antibiyotiklerin bulunması, aşının rutin olarak uygulanmasıyla çocuklarda zatürreye bağlı ölümlerde düşüş var ama ileri yaşta bu oranda değişiklik olmadı. Özellikle 80 yaş üstü zatürre nedeniyle hastaneye yatanların yarısı hayatını kaybediyor. Dünyada yaşlı nüfus arttığı için zatürrenin hem görülme sıklığı hem de zatürreye bağlı yaşam kaybı oranları yükseldi. Yoğun bakım ünitelerinde ölümlerin yüzde 50’si zatürreye bağlı gerçekleşiyor” dedi.

ÇOCUKLUKTA GEÇİRİLEN ZATÜRRE AKCİĞERDE HASAR BIRAKIYOR

Herkesin zatürre olabileceğini ama risk gruplarında görülme sıklığının daha fazla olduğunu belirten Prof. Dr. Salepçi, “Gribal bir enfeksiyonu takiben vücut direnci düştüğü zaman kişiler zatürre olabiliyor. Özellikle çocukluk çağında geçirilen zatürreden sonra akciğerde hasar kalabiliyor. Hava yollarında genişleme ve ömür boyu sık tekrarlayan enfeksiyonlar zaman içinde akciğerde katılaşmaya yol açıyor. Akciğerlerde kalıcı hasar ve volüm kaybına sebep olabilir. Erişkin çağda da ağır geçirilen zatürre sonrası kronik akciğer hastalığı gelişebilir” diye konuştu.

YAŞLI, KRONİK HASTALIĞI OLANLAR RİSK ALTINDA

Risk gruplarını sıralayan Prof. Dr. Banu Musaffa Salepçi, “65 yaş üstü vatandaşlar, diyabet, kronik kalp, kanser ve akciğer hastaları risk grubunda yer alıyor. Ayrıca, bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullananlar da risk altında. Örneğin romatizmal hastalığı olanların kullandığı ilaçlar. Ya da uzun süreli kortizon kullanımı gerektiren hastalığı olan, dalağı alınan, alkol ve sigara kullanan kişilerde de zatürre riski artıyor” ifadelerini kullandı.

“RİSK GRUBUNDAKİLER ZATÜRRE AŞISI OLMALI”

Sigara içmemek gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Banu Salepçi, “Alkolü de mümkün olduğunca az kullanmalıyız. Zatürre aşısı çok önemli, özellikle 5 yaşından küçüklere Sağlık Bakanlığı talimatıyla 2008 yılından beri 2,4,6 ve 12’nci aylarda aşı yapılıyor. Sadece 2019 yılı ocak ayı itibariyle 6’ncı aydaki kaldırıldı. Çocukları aşıyla koruyoruz. Erişkinlerde ise öncelikli 65 yaş ve üstündekilere veriliyor. Herhangi bir sağlık problemi olmasa da 65 yaş üstü herkese zatürre aşısı yapılması öneriliyor. Onun dışında kaç yaşında olursa olsun risk grubunda olanların aşı olması gerekiyor” dedi.

Zatürrenin Afrika ülkelerinde çocuklarda çok yaygın görüldüğünü anlatan Prof. Dr. Salepçi, bunun nedeninin yetersiz beslenme olduğunu söyleyerek, bakımsız, kimsesiz yetişkinlerde de yetersiz beslenmenin zatürre riskini arttırdığını dile getirdi. (DHA)