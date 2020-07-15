Dünyada ilk: Akıllı bebek bezi enfeksiyonu tespit edecek

Dünyada ilk ve tek olma özelliği taşıyan akıllı bebek bebezi bakteriyel kaynaklı idrar yolu enfeksiyonlarının tayininde ön tarama testi olarak kullanılabilecek. Erken tanı ile tedaviye hızlı geçişin amaçlandığı ürün sayesinde, gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilmesi ve ileri dönem komplikasyonlarının engellenmesi amaçlanıyor.

PEMBE RENGE DİKKAT

Pine Smart'ta bulunan solüsyonlar sayesinde bebeklerin idrarında enfeksiyon olup olmadığı kolayca anlaşılabiliyor. Eğer bebeğin idrarında bakteriyel kaynaklı bir enfeksiyon söz konusu ise, bez üzerinde pembe bir renk meydana geliyor. Bebek bezinde oluşan pembe renk, bebeğin sağlık durumu hakkında ebeveynleri uyararak, tehlike olduğuna dikkat çekiyor. Pine Smart akıllı bebek bezi, normal bebek bezleri gibi bağlanabildiğinden, tüm bebeklerin kullanımına uygun tasarımıyla da ebeveynlere büyük kolaylık sağlıyor.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINDA ERKEN TANI

Arkan Grup'un Tekirdağ Çorlu'daki fabrikasında üretilen ve ilk etapta Türkiye'de satışa sunulacak olan Pine Smart akıllı bebek bezi, daha sonra dünyanın birçok ülkesine de ihraç edilecek. Arkan Grup Genel Koordinatörü Özcan Arkan, “Hayatın en hassas varlıkları olan bebekler için geliştirdiğimiz Pine Smart ile bebeklerin kendilerini hiç olmadığı kadar güvende hissetmelerini, ebeveynlerin ise hiç olmadığı kadar huzurlu olmalarını amaçlıyoruz. Türkiye'de ilk kez hayata geçirdiğimiz akıllı bebek bezi Pine Smart ile, derdini anlatamayan bebeklerin sağlık problemlerinin erken teşhis edilmesini sağlayacağız” şeklinde konuştu.

PINE SMART İLE ERKEN TEŞHİS İMKANI

Pine Smart akıllı bebek bezi fikrinin çıkış noktası ve geliştirilme aşaması hakkında bilgiler de paylaşan Özcan Arkan: “Bebek bezi üretimine başladığımız andan itibaren sektörde öncü yenilikler yapmaya dair bir düşünce yapımız mevcuttu. O zamanlarda yeğenlerimden birinin böbreklerinde önemli bir problem vardı. Anomali kaynaklı sürekli idrar yolu enfeksiyonu geçiriyordu. Bizim hikayemizde de benzer nedenden dolayı çocuğun bir böbreğinde yüzde 80'e varan işlev kaybı oluşmuştu. Ayrıca buna bağlı bir gelişim geriliği de mevcuttu. Tedavi nedeniyle sık hastane ziyaretlerimiz de fark ettim ki idrar, insan sağlığı hakkında fikir veren önemli bir biyolojik materyal. Biz de bir bebek bezi üreticisi olarak, her gün çocuğun idrarını alan bir ürün ürettiğimize göre, ‘neden analiz yapmayalım?' dedik. Bu düşünceden yola çıkarak çalışmaya başladık.” ifadelerini kullandı.

UZMANLARLA ÇALIŞTILAR

Uzman isimlerle çalıştıklarını belirten Arkan, “İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Zeynep Banu Güngör ve Prof. Dr. Özlem Balcı Ekmekçi hocalarımızla bir araya geldik. Birlikte proje üzerinde istişare ettik. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi iş birliği ile geliştirdiğimiz Pine Smart'ta bulunan solüsyonlar yardımıyla, artık idrarda bakteriyel kaynaklı bir enfeksiyon olup olmadığını anlayabileceğiz. Türkiye'de ilk kez hayata geçirdiğimiz akıllı bebek bezi projesi Pine Smart ile derdini anlatamayan bebeklerin sağlık problemlerinin erken teşhis edilmesi mümkün hale gelmiştir” dedi.

ANNELERİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK

Prof. Dr. Özlem Balcı Emekçi de akıllı bebek bezinin annelerin hayatını kolaylaştıracağını belirterek, “Bakteriyel kaynaklı idrar yolu enfeksiyon tayini yapan ve ön tarama testi olarak kullanılabilecek bir bebek bezi geliştirerek birçok annenin hayatını kolaylaştırmayı hedefledik. Hayata geçirdiğimiz bu proje ile amacımız ailelerde erken farkındalık yaratarak hastaların hekime hızlı şekilde yönlendirilmelerini sağlamak ve böylece hem gereksiz antibiyotik kullanımının hem de ileride oluşabilecek olası böbrek hasarının önüne geçmektir. Söz konusu olan bu proje de ciddi bir emeğin ve bilgi birikiminin olduğunun altını özellikle çizmek isterim. Pine Smart bu anlamda bebek bezi sektöründe bir ilke imza atarak bundan sonra yeni medikal ürünlerin geliştirilmesine öncülük edecektir” açıklamasında bulundu.

İLERİ BÖBREK HASTALIKLARININ ÖNÜNE GEÇECEK

Projenin mimarlarından Prof. Dr. Zeynep Banu Güngör de akıllı bebek bezinin böbrek hastalıklarının önüne geçeceğini belirterek şöyle konuştu: “Türkiye'nin ve hatta dünyanın ilk inovatif bebek bezi olan Pine Smart ile artık bebek bezi bilinen fonksiyonuna ilaveten bir ön tarama testi olarak kullanılmaya başlıyor. Pine Smart'ın, bebek bezi sektörüne farklı bir yön vererek, alanında benzer medikal ürünlerin gelişimine öncülük edeceğinden hiç kuşkum yok.

Ailelere bebeklerinin sağlık durumu hakkında bilgi verecek, ileri böbrek hasarlarının oluşumunu önlemede önemli bir rol üstlenen ürünümüz, bebeklerin doğal ortamlarında aileleri tarafından kolaylıkla takip edilebilecek. Böylece gecikmeden sağlık kurumuna veya hekimlerine başvurmalarını sağlayacak. Kullanımının hızla yaygınlaşacağı düşüncesindeyim.”