Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Kadir Göktürk anlattı: Koronavirüs’ten korunmanın 4 yolu

Koronavirüs'ün hayvanlardan insana geçmesi ve insandan insana hızla yayılım göstermesiyle birlikte solunum yetmezliği, zatürre gibi ölüm riski yüksek olan tablolara yol açması endişeleri giderek artırıyor…Dolayısıyla henüz aşısı ve tedavisi bulunmayan virüsle ilgili bilgi sahibi olmak ve önlem almak hayati önem taşıyor. İşte bu virüsten korunmak için dikkat edilmesi gereken 4 etkili uyarı…

1- HİJYENE DİKKAT EDİN

Öncelikle kişisel hijyen ve yaşam alanlarımızla ilgili hijyen konusunda taviz vermemek gerekiyor. Herkes hapşırma ve öksürme sırasında mendil veya kollarıyla ağız ve burunlarını kapatmalı, ellerini bol sabunlu su ile (30 saniye) yıkamalıdır. Ellerin yabancı yüzeylerle temas sonrası hiçbir şekilde yüze, ağza ve gözlere temas ettirilmemesi ve hemen yıkanması gerekir. Özellikle hasta insanlar veya çevresiyle doğrudan temas ettikten sonra sık sık eller yıkanmalıdır.

2- BAĞIŞIKLIĞINIZI GÜÇLENDİRİN

Bu virüse karşı bağışıklık sistemi güçlendirilmeli. Yeterli uyku, stresten uzak durmak, egzersiz yapmak, sigara ve alkol kullanmamak ilk basamakta yapılması gerekenler arasında yer almaktadır. Düzenli ve dengeli beslenmeye yani yeterli sıvı almaya, kaliteli protein, doğal sebze/meyve, tam tahıl, bakliyat, vitamin, mineral ve antioksidanlardan zengin beslenmeye çalışmalıdır. Yeterince kanıt olmasa da D vitamini, çinko, omega-3 içeren desteklerle doğal C vitamini fayda sağlayabilir.

3- KALABALIKTAN KAÇININ

Hasta kişilerden ve kalabalık mekanlardan (otobüsler, trenler, metrolar, sinemalar, alışveriş merkezleri) mümkün olduğunca uzak durulması tüm solunum yolu virüslerinin bulaşmaması için etkili bir yoldur. Koronavirüs solunum yoluyla bulaştığı için özellikle yaşlılar, kronik hastalığı olanlar, hamileler mutlaka maske takmalı, kalabalık ortamlara girmemeli ve gerekmedikçe yolculuk yapılmamalılar.

4- HAYVANSAL GIDALARI İYİ PİŞİRİN

Hayvanlarla ilgili asıl problem virüsün şu an aktif olduğu bölgelerdeki görülüyor. Çünkü o bölgelerde tropikal hayvanlar, orman hayvanları ve kanatlı yabani hayvanlar satılan pazarlar bulunuyor. Bizim ülkemiz için evcil hayvanları olanların ise hayvan bakımında ve evde ortak yaşamda genel hijyen kurallarına dikkat etmeleri, hayvanların bakımlarını, aşılarını ve gerekli tedavilerini zamanında yaptırmaları önerilebilir. Bu virüse karşı et, yumurta gibi hayvansal gıdalar da iyice pişirilmeli.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Koronavirüs genel olarak solunum sıkıntısıyla belirti göstermeye başlar. Geçtiğimiz yıllarda koronavirüs kaynaklı salgınlarda görülen belirtilerin en başında öksürük, nefes darlığı, ateş ile birlikte; iştahsızlık, kilo kaybı, halsizlik, durgunluk; karın bölgesinde şişkinlik, görme sorunları, gözlerde sulanma, denge problemleri ve genel psikolojik durumda değişim yer almaktadır.

Nasıl bulaşır?

Virüs solunum yoluyla bulaşır. Öksürük, hapşırık veya el sıkışma gibi durumlar da virüse maruz kalmaya neden olabilir.