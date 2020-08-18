Oldukça rahtsız edici olmasına rağmen hayatınızın bir döneminde gıda zehirlenmesi yaşayabilirsiniz. Birçok uygunsuz koşullarda tüketilen besinlerin neden olduğu gıda zehirlenmesi, hafiftir ve tedavi olmaksızın düzelir. Ancak bazı gıda zehirlenmeleri hastanede bakım gerektirebilir. Şimdi, gıda zehirlenmesi nasıl anlaşılır? Gelin birlikte öğrenelim.

GIDA ZEHİRLENMESİ NEDİR?

Gıda kaynaklı hastalık olarak da adlandırılan gıda zehirlenmesi, kontamine gıdaların yemesinden kaynaklanan hastalıktır. Bulaşıcı organizmalar (bakteri, virüs ve parazitler dahil) veya toksinler gıda zehirlenmesinin en yaygın nedenleridir. Kontamine yiyecekleri yedikten sonra saatler içinde başlayabilen gıda zehirlenmesinin etkileri çoğu zaman hafiftir ve tedavi olmaksızın düzelir.

GIDA ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ

Yaygın gıda zehirlenmesi vakaları aşağıdaki semptomlardan en az üçünü içerir.

Bunlar:

– Mide bulantısı

– Karın ağrısı

– Karna giren kramplar

– Kusma

– Baş dönmesi

– Baş ağrısı

– Gözlerde bulanıklık

– Çift görme

– Yüksek ateş

– İshal

– Halsizlik

– Ağız kuruluğudur.

GIDA ZEHİRLENMESİ NASIL ANLAŞILIR?

Gıda zehirlenmesi zehirli besinin yenildiğinden birkaç saat sonra mide bulantısı, karın ağrısı, kusma gibi belirtilerle kendini gösterir. Bu belirtiler bazen çok hafif olabilir bu durumda hasta gıda zehirlenmesi yaşadığını fark etmeyebilir ve belirtiler birkaç gün içerisinde kendiliğinden geçer. Ancak belirtiler çok şiddetli olduğunda doktora başvurulur.