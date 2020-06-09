İltihaplı romatizma hastalarına ‘Yeni Normal’ uyarıları

Corona virüsü salgını başlayınca, romatologlar olarak, hastalarımız için çok endişelendik. Çünkü hastalıkları ve hastalığını kontrol altında tutan ancak kısmen de bağışıklık sistemini baskılayan ilaçları nedeniyle, enfeksiyonlara daha yatkındırlar…

İltihaplı romatizma hastaları, enfeksiyon nedeniyle sağlıklı kişilere göre, 2-4 kat daha fazla hastaneye yatarlar. Salgın ülkemizde de başlayıp, her gün yayın organlarından açıklamalar yapıldıkça, hastalar panik olup doktorlarını aradı; ulaşamayanlar ilaçlarını kesti.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

İltihaplı romatizma hastalarının, Covid-19'a yakalansalar da; çok nadir istisnalar dışında hepsinin ağır evreye girmeden atlattıkları görüldü. Bu çok şaşırtıcı bir o kadar da sevindirici bir durumdu.

Hatta ciddi Covid-19 hastalarında, iltihaplı romatizma hastalıklarının tedavisinde de kullandığımız tedaviler kullanılmaya başladı. Ancak hastalar ‘Yeni Normal'de de tedbiri elden bırakmamalı, şu noktalara dikkat etmeli:

– Tedavilerinize bu süreçte de devam edin.

– En az iki metre sosyal mesafe kuralına ve el hijyenine dikkat edin.

– Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için; en önemli vitaminlerden biri D vitaminidir. Kan düzeyinize bakılıp eksikse yerine konulmalıdır. Yine C vitamini günde 1000 mg ve propolis alınabilir. Sağlığımız için probiyotikten zengin Akdeniz tipi beslenme de son derece önemlidir.

Kumaş maske kullanın

– Korunmada karşılıklı yani herkesin maske takması çok önemli. Mutlaka tıbbi maske olması da gerekmiyor. Üstelik tıbbi maskeler ciddi çevre kirliliğine neden oluyor. Yıkanabilir kumaştan yapılmış olanlar da çok koruyucu. Sıkı dokunmuş pamuklu tişört (penye tişört kumaşı) veya ipek /pamuklu eşarp, çift kat yapılıp, yan boşlukları iyice kapatılarak kullanıldığında, çok koruyucu N-95 maskesi kadar etkili olduğu görülmüştür.

– Maske yokken, öksürüp ve hapşırırken tek kullanımlık mendil veya dirsek içiyle ağız ve burnunuzu kapatın.

İlaçlarınızı kesmeyin

– Sakın ilaçlarınızı kesmeyin; yoksa hastalığınız alevlendiğinde bu kez daha yoğun bağışıklık sisteminizi baskılayan tedavilere geçmek zorunda kalabilirsiniz.

– Herhangi bir ateş veya solunumsal şikayetleriniz gelişirse, hidroksiklorakin alıyorsanız devam edin ve kortizon kullanıyorsanız birden kesmeyin. Ancak diğer ilaçlarınıza ara verin.