Karantinada yeni model: İsteyen parasını ödeyip yurtlardan çıkabilecek

Yalova Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, izolasyonda olan temaslı kişilerin istekleri halinde uyması gereken kuralları açıkladı. KYK Yurduna izolasyon amacıyla yerleştirilen ancak kendi isteği ile çıkmak isteyen kişilere, Sağlık Bakanlığı Kamu Hizmet Tarifesinde belirlenmiş olan 250 lira test ücreti mukabilinde 48 saat ara ile iki tane PCR testi yapılarak negatif çıkması halinde kişinin yurttan çıkarılabilmesine olanak sağlandı.

SONUCU NEGATİF ÇIKANLAR YURTTAN ÇIKABİLECEK

İzolasyondaki temaslı kişilerin takip süresi içerisinde ihtiyacı olduğunda tıbbi maske (cerrahi maske) takarak ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek sağlık kuruluşuna özel araçlarıyla gidebileceği belirtilen açıklamada, şunlara yer verildi:

* KYK yurduna, karantina kurallarını ihlal ederek yurda alınanlar hariç olmak üzere, izolasyon amacıyla yerleştirilen ancak kendi isteği ile çıkmak isteyen kişilere, Sağlık Bakanlığı Kamu Hizmet Tarifesinde belirlenmiş olan 250 lira test ücreti mukabilinde 48 saat ara ile iki tane PCR testi yapılarak negatif çıkması halinde kişinin yurttan çıkarılabilmesine, alınan tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.