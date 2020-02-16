Omega3 neden önemli?

Kalp-damar, kanser, diyabet, kolesterol gibi pek çok hastalığa karşı koruma sağlayan Omega 3, kemikleri ve hafızayı kuvvetlendirdiği gibi ilerleyen yaşla birlikte yıpranmaya başlayan dokuların yenilenmesini de sağlıyor. Özellikle yaşlıların, anne adaylarının, emziren annelerin, bebek, çocuk ve gençlerin Omega 3'ten zengin beslenmeleri gerekiyor.

HANGİ BESİNLERDE VAR?

– Somon, sardalya ve uskumru gibi yağlı deniz balıkları

– Lahana, ıspanak, semizotu

– Soya fasulyesi

– Avokado

– Ceviz

– Chia tohumu, keten tohumu, kenevir tohumu

– Keten tohumu yağı, kanola yağı.

DOKTORUNUZA DANIŞIN

Balık yağı takviyelerinin doktora danışılarak kullanılması gerekir. Kan akışkanlığını artıran ilaç kullanan hastalar, Omega 3 takviyesini kontrolsüzce almamalıdır. Aksi takdirde beyin kanaması ve felç riskleri artabilir.

OMEGA 3'ÜN 8 ÖNEMLİ FAYDASI

1 – Unutkanlığı önlüyor: Omega 3, beyin sinyallerinin iletimi açısından oldukça önemli olan DHA kaynağı ile beyin hücreleri arasındaki iletişimi kuvvetlendiriyor. Bu sebeple başta balık olmak üzere Omega 3 açısından oldukça zengin gıdaların tüketimi, beyni ileri yaşlarda bunama, unutkanlık gibi nörolojik hastalıklardan koruyor. Ayrıca çocukluk döneminde gözlemlenen dikkat eksikliği ve yoğunlaşma bozukluğu gibi olumsuz durumlarda da önleyici rol oynuyor.

2 – Kalp krizi riskini azaltıyor: Omega 3 trigliseritlerin (kan yağlarının) yüzde 15-30 oranında azalmasını sağlıyor. Kan basıncını düşürüyor. İyi kolestrol olarak bilinen HDL kolesterol seviyesini artırıyor. Kanın pıhtılaşmasını önlüyor. Dolayısıyla kalp krizi riskini de azaltıyor.

3 – Bağırsak kanserinden koruyor: İkinci beynimiz olan bağırsaklarımızı korumamız sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Omega 3 yağ asitlerinin özellikle kalın bağırsak kanserine karşı koruyucu etkiye sahip olduğu araştırmalarla tespit edilmiştir. Bu yağ asitleri, kalın bağırsak kanserinin yanı sıra bağırsakları, diğer rahatsızlıklara karşı da koruyucu etkiye sahiptir.

4 – Gözlere iyi geliyor: Yapılan araştırmalar, retina sağlığı ve görsel gelişim açısından Omega 3 yağ asitlerinin oldukça faydalı olduğunu, yeterli düzeyde balık tüketen kişilerde, balık tüketmeyen kişilere oranla göz hastalıklarına yakalanma riskinin çok daha az olduğunu ortaya koymaktadır.

5 – Eklem yaşlanmasını geciktiriyor: Omega 3 yağ asitleri vücudun bağışıklık sistemini destekliyor. Bu sayede vücutta enflamasyon (iltihap) oluşumunu büyük oranda önleyerek özellikle ileri yaşlarda oluşabilecek eklem rahatsızlıklarının gelişimini büyük oranda engelliyor.

6 – Depresyonu hafifletiyor: Yapılan araştırmalara göre Omega-3 içeren besinleri tüketen hastalarda depresyon ve anksiyete semptomlarının azaldığı tespit edilmiştir.

7 – Cildin genç görünmesini sağlıyor: Omega 3 yağ asitleri cildin nemli kalması sağladığından, yaşın ilerlemesiyle birlikte oluşabilecek kırışıklıklarının önüne geçiyor.

8 – Vücudun direncini artırıyor: Kolesterol, diyabet ve akciğer rahatsızlıklarına karşı da oldukça faydalı olan Omega-3 tüketimi, vücudun direncini de artırdığından özellikle mevsim geçişlerinden kaynaklı rahatsızlıkların önüne geçebilmek için de oldukça önemlidir.