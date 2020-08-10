Pandemi hastanesinin önünde Covid-19 test kuyruğu

Corona virüsü salgınında vaka sayısındaki artış devam ediyor. Binlerin altına düşen vaka sayısı bayram tatili ve sonrasında tekrar 1000'in üzerine çıkmış durumda. Yaşanan bu artış hastanelerde bulunan yoğunluğa da her geçen yansıyor.

EN NET GÖRÜNTÜ

İHA’nın haberine göre Covid-19 vakalarındaki artışın en net görüntüsü İstanbul Yeşiköy'de yapımı tamamlanan ve açılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinde çekildi. Hastane önünde test yaptırmak için bekleyen vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

3 AYRI KAPIDAN



Corona virüsü testi yaptırmak isteyen vatandaşlar için neden test yaptırmak istediğine göre 3 ayrı kapı oluşturulmuş durumda. Hastanede yurt içinde yaşayan vatandaşlar ayrı bölümde, yurt dışına gitmek isteyen vatandaşlar ise ayrı bölümde test yaptırıyor. Sonuç almak isteyen vatandaşlar ise ayrı bir bölümde bekliyorlar.