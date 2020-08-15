Pandemide yıpranan eller için doğal formüller

Sık el yıkama; dünya çapında yaşanan corona virüsü salgınında bireysel olarak yapabileceğimiz en kolay, etkili ve önemli yöntemlerden biridir. Ancak gereksiz yere ya da yanlış yıkamalar ellerinize zarar verebilir. Derimizde kuruma, çatlama ve egzama oluşmasına yol açarak, virüs ve diğer enfeksiyonlara karşı daha duyarlı hale getirebilir.

Örneğin antibakteriyel sabunlar deri yüzeyinde bulunan koruyucu lipid tabakayı bozarak egzamayı tetikleyebilir. Ayrıca çok kullanılmaya başlanan çamaşır suyunun direkt ellere temas etmesi de oldukça sakıncalı. Hem cilt bariyerini bozar, hem de içeriğindeki kimyasal maddeler ciltte yara, yanık, tahriş gibi istenmeyen durumlara sebebiyet verebilir.

Eller çok sıcak-çok soğuk değil ılık suyla yıkanmalıdır. El yıkamada kullanmak için nemlendirici içerikli sabunlar tercih edilebilir. Ellerimizi yıkadıktan sonra kurular kurulamaz bir nemlendirici krem sürülmelidir.

EVDE BAKIM NASIL YAPILIR?

Her zaman çok pahalı ürünler kullanmamıza gerek yok. Evde de pratik olarak hazırlayabileceğimiz nemlendirici besleyici bakımlarla da el bakımını sağlayabiliriz. Her zaman cilt bakımında ilk aşama peeling, ikinci aşama nemlendirme olmalıdır. Peeling için gerekli olan malzemeler 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve 2 yemek kaşığı toz şeker… Bu iki malzemeyi bir kapta karıştırdıktan sonra ellerinize masaj yaparak bileklerinize kadar uygulayabilirsiniz. 2-3 dakika bekledikten sonra ılık su ile durulayın. El derisi böylelikle ölü hücrelerden arınır, derinlemesine temizlenir ve nemlenir.

ZEYTİNYAĞI VE LİMON MASKESİ

Malzemeler: 1 su bardağı zeytinyağı, 2 tatlı kaşığı limon suyu.

Yapılışı: 1 su bardağı zeytinyağını bir kapta ısıtın. Daha sonra içine 2 tatlı kaşığı limon suyu ilave edin. Ilıklaşınca ellerinizi 15 dakika kadar bu karışımda bekletin. El maskesini düzenli olarak haftada 2-3 kez uygulayın. Çünkü ellerin kaybettiği nemi geri kazanması için oldukça etkilidir.

MUZ VE ZEYTİNYAĞI MASKESİ

Malzemeler: 1 muz, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı bal

Yapılışı: 1 muzu ezerek zeytinyağı ve bal ile karıştırın. Bir kapta karıştırdığınız malzemeleri ellerinize masaj yaparak uygulayın. Muzun antioksidan özelliği, zeytinyağının nemlendirici etkisi ve balın yağ dengesini koruması sayesinde elleriniz yumuşacık olur. Bu maskeyi haftada 2-3 kere yaparak ellerinizi canlandırabilirsiniz.