Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı corona vefat sayıları kafaları karıştırdı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 14 Kasım Cumartesi günü corona virüs salgınının İstanbul'da geldiği nokta ile ilgili yaptığı uyarılar, Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak açıklanan vefat sayılarının güvenilirliğini bir kez daha tartışmaya açtı.

İmamoğlu konuşmasında “İstanbul'da bize sağlık kurumlarından ‘bulaşıcı hastalık’ kodu ile gönderilen vefat sayılarına baktığımızda; son bir haftada Türkiye için açıklanan vefat sayısının en az 50 kadar fazlası sadece İstanbul'da var. Mezarlıklar Müdürlüğü'ne sağlık kuruluşlarından yanlış bilgi geliyorsa bize bildirsinler doğruyu biz de görelim” demişti.

İmamoğlu aynı gün akşam saatlerinde de sosyal medya hesabından açıklama yaparak İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na “Bulaşıcı Hastalık Ölüm Sayısı” kodu ile bildirilen vefat sayısının 14 Kasım itibari ile 164 olduğunu açıklayarak “ Bu sayı tüm pandemi döneminde bildirilen en yüksek sayıdır. Bulaşıcı hastalıktan vefat eden 164 vatandaşımıza Allah'tan rahmet dilerim. Sayın @drfahrettinkoca tedbir almada gecikiyorsunuz” paylaşımında bulunmuştu.

İmamoğlu daha sonra da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisini aradığını duyurarak “Tedbirler konusunda hassasiyetle çalıştıklarını söyledi. Pandemi sürecinde seferberlik anlayışıyla, şeffaflık ve bilim temelinde tüm adımları hep beraber atmak vazifemizdir. Daha sağlıklı bir Türkiye umuduyla…” dedi.

SAYILAR ARASINDA NEDEN FARK VAR?

Tartışmaya neden olan sayılar incelendiğinde 8-14 Kasım tarihlerinde İstanbul'da sağlık kuruluşları tarafından İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na “bulaşıcı hastalık” kodu ile bildirilen ölüm sayıları ile bakanlık tarafından Türkiye genelinde açıklanan toplam vefat sayısı arasında önemli bir fark ortaya çıkıyor. Ancak uzmanlar, “bulaşıcı hastalık” kodu ile bildirilen her ölümün Covid 19 vakası olamayacağını söylüyor. Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na bildirilen ölüm raporlarında “covid 19” kodunun kullanılmaması sadece “doğal ölüm” ya da “bulaşıcı hastalık” kodunun yer alması vefat sayıları konusunda soru işaretinin en önemli sebebi.

8-14 KASIM ARASINDAKİ VEFAT SAYILARI

Edinilen bilgiye göre 8-14 Kasım tarihleri arasında İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na bildirilen “bulaşıcı hastalık” vefat sayısı ile bakanlığın Türkiye genelinde açıkladığı Covid 19'a bağlı vefat sayıları şöyle:

8 Kasım Pazar; bakanlık 84 vefat sayısı açıkladı, İstanbul'da ‘bulaşıcı hastalık' kodu ile 131 ölüm sayısı bildirildi.

9 Kasım Pazartesi; bakanlık 85 vefat sayısı açıkladı, İstanbul'da bulaşıcı hastalık kodu ile bildirilen ölüm sayısı 138 oldu.

10 Kasım Salı; Türkiye genelinde 87 ölüm sayısı açıklandı. İstanbul'daki bulaşıcı hastalığa bağlı ölüm sayısı 133 olarak kayıtlara geçti.

11 Kasım Çarşamba; bakanlık tarafından vefat eden kişi sayısı 86 olarak bildirildi. İstanbul'daki bulaşıcı hastalık kodu ile bildirilen vefat sayısı 137 oldu.

12 Kasım Perşembe; Türkiye'de toplam 88 kişinin Covid 19 nedeniyle öldüğü açıklandı. Aynı gün İstanbul'da bulaşıcı hastalığa bağlı olarak kayıtlara giren ölüm sayısı 131.

13 Kasım Cuma; bakanlık 93 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. İstanbul'da ise 134 kişinin ölüm nedeni kayıtlara “bulaşıcı hastalık” olarak geçti.

14 Kasım Cumartesi; bakanlık 92 vefat sayısı açıklarken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 14 Kasım Cumartesi günü İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na “Bulaşıcı Hastalık Ölüm Sayısı” kodu ile bildirilen vefat sayısının 164 olduğunu duyurdu.