Çocuklarda öksürüğü dikkate alın

Öksürük; hava yollarının sekresyonlardan temizlenmesini ve alt solunum yollarına yabancı maddelerin girmesini önleyip, solunum yollarını koruyan önemli bir savunma mekanizmasıdır. Hastalık değil bir bulgudur. Çocuklarda en sık hastaneye başvuru nedeni olan öksürük; solunum yolu hastalıklarının en önemli ve en sık görülen belirtilerinden biridir. Peki bugünlerde çocuklarda öksürük tehlike işareti olabilir mi? Ebeveynler ne yapmalı? İşte Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Lale Seren'in yanıtı…

SEBEPLERİ NELERDİR?

Öksürüğün pek çok nedeni olabilir. Genellikle öksürüğün solunum yoluna bağlı problemlerden kaynaklandığı düşünülse de öksürük hücreleri (reseptör) kulak zarı, dış kulak yolu, kalp zarı ve midede de olduğundan bu bölgeleri etkileyen hastalıklarda da sıklıkla öksürük görülür. Yani, öksürük yalnızca akciğer hastalıklarında değil, diğer organ hastalıklarıyla birlikte de ortaya çıkabilir. (Orta kulak enfeksiyonları yani otit, sinüzit, ağız ve burunu ilgilendiren tüm hastalıklar, bademcik iltihabı, alerjik rinit, dış kulağın uyarılması, kalp yetmezliği, mide problemleri özellikle çocuklarda sık görülen reflü hastalığı gibi…)

ÇOCUKLARDA BELİRTİLER FARKLI

Covid-19 çocuklarda kendini daha farklı belirtilerle gösteriyor. Yapılan çalışmalarda, Covid-19 pozitif çocukların yüzde 55'inde yorgunluk, yüzde 54'ünde baş ağrısı ve yarısında yüksek ateş görüldü. Bununla birlikte söz konusu çocukların yaklaşık yüzde 38'inde boğaz ağrısı mevcutken, yüzde 35'inde iştahsızlık, yüzde 15'inin olağandışı bir deri döküntüsü ve yüzde 13'ünde ise ishal-kusma vardı. Fakat bu yanılgıya sebep olmamalı.

Çocukların bazılarında temel hastalık bulguları ateş, kuru öksürük, halsizlik, burun akıntısı veya tıkanıklığı şeklindedir. Bu bakımdan pandemi açısından dikkatli olduğumuz bugünlerde öksürük şikayeti olan her yaş grubu çocuğun ebeveynleri tarafından dikkatle izlenerek doktor kontrolleri ihmal edilmemelidir.