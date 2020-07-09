Pandemide bunları sakın yapmayın

Sosyal mesafe, maske ve el hijyeni corona virüsünden korunmada şüphesiz çok önemli… Bunların yanı sıra bazı önemli noktalar var ki onlar da sizin virüse karşı daha fazla güvende olmanızı sağlar.

TATİLE GİDECEKSENİZ…

Tatilde kalabalık otellerden kaçının.

NE YAPMALI?

Yazlık ev, karavan, çadır, yayla ve tekne gibi tatil alternatiflerini değerlendirin.

AVM'lere gitmemeye çalışın.

NE YAPMALI?

Alışveriş için açık AVM'ler ve cadde mağazaları tercih edin. Özellikle giyim mağazalarında giyinme kabininde deneme yapacaksanız kabinin her müşteriden sonra temizlendiğinden emin olun ve kabinde uzun süre kalmayın.

Ortak tuvaletleri kullanmamaya özen gösterin.

NE YAPMALI?

AVM, benzinlik, dinlenme tesisi ve kalabalık işyerlerinde ortak tuvalet kullanılırken mutlaka maske takın, klozet, klozet kapağı, sifon gibi alanların temasından sonra ellerinizi mutlaka güzelce yıkayın ve dezenfektan kullanın.

RESTORAN VE KAFE UYARISI

Restoran ve kafelerde uzun süre zaman geçirmeyin.

NE YAPMALI?

Yemek ve bir şeyler içmek için maskeler çıkarıldığı için özellikle bu alanlarda sosyal mesafenin korunmasına çok daha fazla dikkat edin. Açık büfeleri tercih etmeyin. Servisin görevli (maskeli) kişi tarafından gerçekleştirildiği mekanları tercih edin.

Mümkünse asansör kullanmayın.

NE YAPMALI?

Merdivenleri/yürüyen merdivenleri tercih edin.

DÜĞÜNLERE KATILMAYIN

Klimalardan uzak durun.

NE YAPMALI?

Ofis, toplantı odası gibi kapalı alanlarda klima kullanımına dikkat edilmeli. Klima temiz hava veriyorsa sorun yok ancak ortamın havasını filtre edip yeniden veriyorsa risk artıyor. Bu sebeple mümkünse pencereler açılarak havalandırma sağlanmalı. Evde veya kendi özel arabanızda sadece sizin kullandığınız klimaların kullanılmasında ise bir sakınca yok. Ancak pencereleri de açabilirsiniz.

Kalabalık ortamlara girmeyin.

NE YAPMALI?

Düğün, sünnet, asker uğurlaması, kahvehane, hamam, sauna, konser, sinema, parti, spor salonu gibi kalabalık alanlara bir süre daha gitmeyin. Pazar yeri gibi açık alanlarda alışveriş yaparken hijyen, sosyal mesafe ve maske kurallarını ihmal etmeyin. Park, piknik alanı, sahil, havuz gibi açık alanlarda sosyal mesafeyi mutlaka koruyun.