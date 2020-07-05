Pandemide hareketsiz kalmayın!

Corona virüsü tehdidinin devam ettiği bugünlerde özellikle 65 yaş üzeri bireylerin hareketsiz kalmaması ve güneş ışınlarından faydalanarak D vitamini depolamaları gerekiyor. İşte Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Nurten Korkmaz'ın önerileri…

Hareketsiz kalmak, kaslarda kullanmamaya bağlı zayıflıklara ve kas boyunda kısalmalara neden olur. Özellikle ileri yaşta eklemlerde dejenerasyona bağlı değişiklikler olduğu için bu eklemleri korumak için kas desteği çok önemli. Hareketsizliğe bağlı kilo alımı da bu eklemlerdeki dejenerasyonları artırır. Kasların yanı sıra kemik yapısında da eğer dik pozisyonda durma ve yük verme olmazsa zayıflık meydana gelir ve osteoporoz dediğimiz kemik erimesi tetiklenir.

SAKATLIKLAR ARTAR

Hareketsizliğin bir diğer sonucu kan dolaşımındaki azalma ve varis oluşumuna yatkınlıktır. Hareketsizlik ayrıca kasların zedelenme riskini artırır, sakatlıklar artar, kişinin dayanıklılığı düşer ve bir işi bitirebilme kapasitesi azalır.

NELER YAPILABİLİR?

Dayanıklılığı artırmak, kemik kitlesini korumak, kilo alımını engellemek ve modu artırmak için en uygun egzersiz aerobik egzersizdir. Aerobik egzersiz yürüme ile yapılabilir.

Haftada en az 3 gün, kişinin kondüsyonuna bağlı olarak 20-30 dakika aralığında yapılan yürüme egzersizi 65 yaş üzerindeki kişilerde vücut ihtiyacını karşılar. Evde bir güzergah belirleyip yürünebilir veya yürüme bandı kullanılabilir. Evde yapılıyorsa eğer, önemli olan yürüme egzersizinin en az 12 dakika sürekli şekilde olmasıdır.

YOGA ÇOK UYGUNDUR

Yürüme egzersizi dışında haftada 3 gün, gün aşırı olacak şekilde eklem çevresindeki kaslara, bant veya ağırlık ile güçlendirme egzersizleri uygulanabilir. Ağırlık aşamalı olarak artırılmalı ve en fazla 8-10 tekrar yapılmalıdır. İleri yaşta denge ve koordinasyon azaldığı için yoga egzersizleri çok uygundur. İnternetten basit yoga hareketlerine ulaşılabilir. Tüm eklemlere her gün yapılan germe egzersizleri, kasların boyunu uzatmak için yapılabilir.

MUTLAKA GÜNEŞLENİN AMA…

İleri yaşlardaki bireylerde zaten düşük olan D vitamini, eve kapanma ile daha da düşer. O nedenle kol ve bacaklardan güneş ışını almak önemlidir. Tabii aşırı güneşte kalıp hipertansiyonu olan hastaların şikayetlerini artırmamaya dikkat etmeleri de gerekir. Her gün balkondan veya pencereden yarım saat süre ile alınan güneş ışını yeterli olabilir veya D vitamin düzeylerini ölçtürerek takviye şeklinde alabilirler.