Şok iddia : Covid-19 hastası yoğun bakımda yer olmadığı için hayatını kaybetti

CHP'li Bakırlıoğlu yaptığı açıklamada, “Alaşehir Devlet Hastanesi'nde acilde tedavi görmekte olan Covid-19 hastası 65 yaşındaki Dinçer Gergin isimli vatandaşımızı ne yazık ki kaybettik. Dinçer Gergin yoğun bakım ünitesinde yer olmadığı için vefat etti. Sayın Grup Başkanvekilimiz Özgür Özel'in, Acil 112'nin çabası ve benim çabalarıma rağmen Alaşehir'de, Manisa, İzmir ve hatta Denizli'de yoğun bakım ünitelerinde yer bulamadık. Yer bulamadığımız için Dinçer Gergin tedavi olamaması sebebiyle Covid-19'dan öldü.” diye konuştu.

“KAYGIMIZ GERÇEK OLDU”

CHP'li Bakırlıoğlu, pandeminin başından beri yaşanan hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinde yaşanabilecek yoğunluk sebebiyle hasta kaybı korkusunun gerçekleştiğini ifade ederek, şu anda yoğun bakım ünitelerindeki yoğunluk sebebiyle başka büyük korkuların ortaya çıkacağını ifade etti.

CHP'li Bakırlıoğlu yaptığı açıklamada, “Manisa'da şu anda ne yazık ki hastanelerde yoğun bakım ünitelerinde yer yok. Denizli'de, İzmir'de yok. Türkiye'de başta İstanbul olmak üzere birçok ilimizde yoğun bakım ünitelerinde yer bulunmamakta. Bu nedenle Manisa bir ilki yaşayarak, yoğunluk sebebiyle bir hasta tedavi olamadan yaşamını kaybetti.

Bizim ve bilim insanlarının sürecin başından beri en büyük kaygımız şuydu. Sağlık sisteminin bu yoğunluğu kaldıramama kaygısı. İnsanların tedavi olmadan kaybetmek gibi büyük bir korkumuz vardı. Şimdi bu kaygımız gerçek oldu. Korktuğumuz başımıza geldi. Bundan sonraki en büyük kaygımız bu yoğunluk devam ederse ki, edecek gibi görünüyor. Doktorlarımız hasta seçmek durumuyla karşı karşıya kalması en büyük korkumuz. Bir tane boş yatağın olduğunu, üç tane de yoğun bakım hastası olduğunu düşünürsek, hekimler ister istemez bir tane hastayı yatırmak durumunda kalacaklar. Hekimlerimiz üzülerek geriye kalan iki hastayı kaderleriyle baş başa bırakmak zorunda kalacak” ifadelerini kullandı.

“TOPLUMSAL HAREKETLİLİĞİN YAVAŞLATILMASI GEREKİYOR”

Covid-19 vaka sayılarında net bir bilgiye halen daha ulaşılamadığını ifade eden CHP'li Bakırlıoğlu, Türkiye'de şu anda günlük vaka sayısının 50 bin civarında olduğunu iddia etti.

Avrupa'da bir çok ülke uygulamaya başlanan toplumsal hareketliliğin azaltılması çalışmasının bir an önce Türkiye'de de başlaması gerektiğinin altını çizen CHP'li Bakırlıoğlu, “Sağlık Bakanı her gün çıkıp açıklama yapıyor. Bir takım verileri paylaşıyor. Paylaştığı verilerin ne kadar doğru olduğu sürecin başından beri kafamız da soru işareti. Oysa Türkiye'nin her yerinde yaşanan son gelişmelerle yoğun bakım ünitelerinin dolu olduğunu görüyoruz. Yoğun bakım ünitelerinin artırılacağına yönelik çabaların olduğunu duyuyoruz. Ancak vaka sayılarında artış devam ederse bunlarda yeterli kalmayacak. Sağlık bakanı devamlı uyarıda bulunuyor.

Burada yükü vatandaşlara bırakmakta. Ancak Türkiye'de hayat devam ediyor. Böyle bir ortamda bütün sorumluluğu vatandaşa bırakılması bizce normal bir şey değil. Avrupa'da belli kısıtlamalar gelmeye başladı. Toplumsal hareketliliği yavaşlatmaya başladılar. Ancak bizim ülkede şimdi alınan önlemleri görüyoruz. 65 yaş ve üstü vatandaşları belirli saatlerde toplumdan izole edilmeye çalışılıyor.

Sigara yasağı getirildi. Bazı işyerlerine saat 22.00'den sonra kapatılması getirildi. Bu tür uygulamalar belki faydası olabilir, ama yeterli değil. Türkiye'de artan vakalardan sonra artık toplumsal hareketliliğin yavaşlatılması gerekiyor. Eğer artış daha büyük boyutlara gelirse kısıtlamalarla tekrar karşı karşıya gelebiliriz. Ancak gelebilecek kısıtlamaların yükünü vatandaşın üzerine bırakmamamız lazım. Çünkü vatandaşlarımızın bu yükü kaldıracak durumda değil.'' diye konuştu.