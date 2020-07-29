Diğer kanser türlerine göre daha nadir olarak görülen testis kanseri, 15-35 yaşları arasındaki erkekleri etkilemektedir. Nadiren de olsa ergenlik öncesi çocuklarda görülebilir. Peki, nedeni tam olarak bilinmeyen testis kanseri nasıl anlaşılır? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

TESTİS KANSERİ HAKKINDA

Testisler, penisin her iki tarafındaki skrotumun içine oturan 2 oval şekilli organdır. Testisler erkek üreme sisteminin önemli bir parçasıdır çünkü erkek cinsel gelişiminde önemli bir rol oynayan sperm ve testosteron hormonu üretirler. Testis kanseri skrotumun içinde bulunan testislerde meydana gelir. Nadir olarak görülürler ve kanser testislerin dışına yayıldığında dahi yüksek oranda tedavi edilebilirdir.

TESTİS KANSERİ NASIL ANLAŞILIR?

Testis kanseri olan insanlar çeşitli semptomlar veya işaretler yaşayabilir. Bazen testis kanseri olan erkeklerde bu değişikliklerin hiçbiri yoktur, veya, bir semptomun nedeni kanser olmayan farklı bir tıbbi durum olabilir. Bu nedenle, bu semptomlara sahip olmak, bir erkeğin kesinlikle kanser olduğu anlamına gelmez.

Testis kanserinin en yaygın belirti testis içinde hissedilen genellikle ağrısız bir şişliktir. Şişlik serttir. Skrotumda ağırlık hissi olabilir. Skrotumda aniden sıvı toplanması da diğer bir belirti olabilir. Bazen nadiren de olsa kitle ağrılı olabilir. Kanser lenf bezlerine sıçramışsa kasıkta ve sırtta ağrı olabilir. Testis kanseri en sık akciğerlere yayılır. Bu durumda; göğüs ağrısı, nefes darlığı ve öksürük görülebilir.

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