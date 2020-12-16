TTB’den Sağlık Bakanlığı’na başasistanlık sınavı tepkisi

TTB Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı'nın Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri için başasistanlık sözlü sınavı çağrısıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Bakanlığın 17 Temmuz 2018 tarihinde başasistanlık sınavı yapılacağı ilan ettiğini, ardından iki kez gerekçe göstermeden ertelediğini hatırlatan TTB, “Ertelemenin üzerinden de 2,5 yıl geçtikten sonra 1 Eylül 2020'de yazılı sınav tarihi ilan edildi. Sınav 26 Eylül 2020'de gerçekleşti. Sınav tarihi ilanından sonra 3 hafta içinde sınav yapılmasına rağmen sonuçların açıklanması yaklaşık 2 ayı buldu. Dört gün önce de adaylara 23-24-25-28-29 Aralık 2020 tarihlerinde Ankara'da sözlü sınavın yapılacağı bilgisi iletildi” diyerek plansız, aceleye getirilerek yapılacak sözlü sınavının daha fazla eşitsizliğe yol açacağını savundu.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NA SORULAR

Sınav sürecinde bir çok soru işaretinin oluştuğunu belirten TTB, Sağlık Bakanlığı'na şu soruları yöneltti;

*Yazılı sınav sonuçları neden beklenen süreden geç açıklandı?

*2,5 yıl ertelenen sınavın, vaka sayılarının arttığı zor koşullarda bu kadar aceleye getirilmesinin özel bir nedeni var mı?

*Sözlü sınav tarihinin sınava yalnızca 2 hafta kala ilan edilmesinin başasistanlık adayı uzmanları nasıl etkileyeceği düşünüldü mü?

*Başta göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, mikrobiyoloji ve anestezi uzmanları olmak üzere tüm hekimlerin Covid-19 mesailerinde yoğun çalıştıkları bir dönemde kısa sürede hazırlanmalarının mümkün olamayacağı neden göz önüne alınmadı?

*Sağlık Bakanlığı hekimlerin nöbet ve çalışma saatlerinin en az bir ay öncesinden belirlenmesini isterken 10 gün sonrasına sınav konulmasını nasıl açıklamaktadır?

*Uzman hekimlerin pandemiye karşı canla başla çalıştığı bir süreçte sınava girmek için kullanacağı izinlerin planlaması yapıldı mı?

*Sözlü sınav için Ankara'ya yolculuk ve fiziksel temas, bulaş açısından hekimleri riske atmayacak mı? Hasta ya da temaslı hekimler sınava nasıl girecek? Sınava giremeyenler için telafi sınavı yapılacak mı?”