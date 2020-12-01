‘Türkiye’de son on yılda AIDS vakalarında yüzde 465 artış oldu’

TTB Merkez Konseyi ile Halk Sağlığı Kolu'nun yaptığı ortak açıklamada 1 Aralık Dünya AIDS Günü'ne Covid-19 pandemisinin gölgesinde girildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada “HIV/AIDS'de diyabet, KOAH ya da koroner kalp hastalığı gibi kronik bir hastalıktır. Kronik hastalıkların COVID-19 seyrini ağırlaştıran faktörlerden olduğu bilinmektedir” denilerek, iki salgının bir araya gelmesiyle sindemi oluştuğu belirtildi. ülkemizde 2019 yıl sonu rakamlarına göre 26 bin 164 HIV tanısı alan hasta olduğuna dikkat çekildi.

TÜRKİYE'DE YÜZDE 465 ARTTI

Bu yıl eklenen yeni hasta sayısının 4 bin civarında olması beklendiğine yer verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı; “Dünya genelinde düşme trendi gözlenmesine rağmen Türkiye, yeni vakaların ‘en hızlı arttığı' ülkelerden biri oldu. Türkiye'de son on yılda HIV vakalarında yüzde 465 artış kaydedildi. Üstelik yeni tanı alanların yüzde 49'u, 25-49 yaş aralığındaki genç insanlardır. Bu veriler, bize HIV enfeksiyonunun yakın gelecekte de önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam edeceğini gösteriyor.”

SAĞLIK BAKANLIĞI’NA SORULAR

Sağlık Bakanlığı'na “Bu yıl HIV enfeksiyonuna yönelik tanı alınmasında, HIV/AIDS hastalarının takip ve tedavilerinin sürdürülmesinde bir aksaklık yaşandı mı? Aksaklık yaşanmışsa, yaşanan aksaklıkların giderilmesi için neler yapıldı?COVID-19 salgınında HIV ile yaşayanları damgalanmaktan koruyacak ne gibi düzenlemeler planlandı? COVID-19 salgınında HIV ile yaşayanların psikolojik açıdan desteklenmesi, temel ihtiyaçlarının karşılanması konularında ne gibi düzenlemeler yapıldı” sorularını yönelten TTB, HIV/AIDS hastalığının COVID-19 hastalığı gibi sindemik bir hastalık olduğunu hatırlattı.

HIV İLE COVID-19 SİNDEMİ'DİR

HIV için yapılan sindemi tanımının COVID-19 salgını için de geçerli olduğunu hatırlatan TTB, “Sindemi; yoksulluğu ve eşitsizliği içeren, birden fazla salgının bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkan, sinerjik etkinin toplumlar üzerinde oluşturduğu artmış hastalık yükü anlamına geliyor. Bu tanıma göre HIV/AIDS ve COVID-19 birlikteliği, sindemiye uygun düşen bir örnektir. Böylesi dönemlerde; tek bir hastalığa odaklanmak ve tüm kaynakları o hastalığın kontrolü için kullanmak, diğer hastalıkların ihmal edilmesine yol açmaktadır. Bu ihmalin bedeli de ağır olmaktadır. Yoksulluğa ve eşitsizliklere çözüm bulunmasıyla HIV salgını sona erdirilebilir. COVID-19 hastalığının tedavisi de budur” görüşlerini paylaştı.