Yoğun bakım doktorundan her bir satırı ibretlik açıklama

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’nde korona virüs tedavisi devam hastaları hayata döndürmek için özveriyle çalışan sağlık çalışanları zaman zaman ibret verici olaylara şahit oluyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Alper Eker, corona hastalarının tedavisi sırasında karşılaştığı olayları anlattı.

Edirne'de corona virüsü teşhisi konulan, nefes almakta zorlanan ve boğulma hissi yaşayarak nefes açlığı çeken bir hastanın entübasyon cihazına bağlanırken kendisinin elini tutup vedalaştığını ifade etti.

Hastanın gözlerindeki çaresiz bakışın kendilerini etkilediğini söyleyen Doktor Eker, yine bir başka hastanın yoğun bakımda kaldıktan sonra kan pıhtılaşması nedeniyle ayak parmaklarının kesileceğini dile getirdi.

Vurdumduymaz kişilere kurallar hakkında çağrıda bulunan Dr. Eker, ayrıca boğulma eşiğine gelen kişilerin çırpınarak yaşam savaşı verdiğini vurguladı.

VAKA SAYILARINDA ARTIŞ YAŞANIYOR

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’nde 5 ayda yaklaşık 800 vatandaşın corona virüsü salgını nedeniyle yatarak tedavi gördüğünü açıklayan Doktor Eker, son zamanlarda hasta sayılarında il ve ilçe bazında artış yaşandığına dikkat çekti.

“BAKIŞLARINDAKİ ÇARESİZLİĞİ UNUTAMIYORUM”

Corona virüsü salgınına yakalanan ve 50 gün yoğun bakım servisinde tedavi gören 40 yaşındaki kişinin tüm çabalara rağmen hayatını kaybettiğini duygu dolu anlarla anlatan Eker, o hastanın entübasyona bağlanırken elini tutup çaresizce gözlerine baktığı o anı unutamadığını söyledi.

PARMAKLARI KESİLECEK

Bir başka korona virüs hastasının yoğun bakımda çok ağır bir süreç geçirdiğine dikkat çeken Doktor Eker, o hastada oluşan pıhtılaşma nedeniyle gelecek günlerde kişinin ayak parmaklarından ikisinin kesileceğini ve tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu olan birçok hastanın da organlarında hasarların devam ettiğini söyledi.

BOĞULMA HİSSİ YAŞIYORLAR

Corona virüsü hastalığına yakalanan ve entübasyon cihazına bağlanacak kişilerde korku ve endişe ifadeleri gördüklerini vurgulayan Doktor Eker, solunum sıkıntısı yaşayan hastaların boğulma hissi yaşadığını ve nefes açlığı çektiğini anlattı.

ÇIRPINARAK YAŞAM SAVAŞI VERİYORLAR

Vurdumduymaz kişilere maske, mesafe ve hijyen kuralları hakkında çağrıda bulunan Dr. Alper Eker, “Sizin çok rahat atlatabildiğiniz hastalığı bir başkası aylarca yoğun bakımlarda kalarak boğulma eşiğine gelerek bilinci açık şekilde çırpınarak ya ölebiliyor ya da büyük bir hasarla hayatına devam ediyor” dedi. (İHA)