1999 öncesi sigorta başlangıcı olanları etkiliyor!

Korkusuz Gazetesi’nde yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu, Emekli Sandığı ve Bağ-kur ile ilgili okuyucuların sorularının yanıtlandığı bölümde bugün emeklilik şartları ile ilgili en çok merak edilen sorulardan biri olan 3600 günden emeklilik konusuna yer verildi. İşte ‘erken emeklilik’ olarak da adlandırılan 3600 günden emeklilik ile ilgili bilmeniz gerekenler…

EMEKLİLİKLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR

29 Ekim 1965 doğumlu eşimin ilk işe girişi 1 Eylül 1999. Toplam 4911 gün primi var. 3600'den ne zaman emekli olabilir? H.N.

Eşiniz yaş haddinden emeklilik için 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ve 58 yaş şartlarına tabi. Primi yeterli olduğundan, bundan sonra prim ödemese de 58 yaşını dolduracağı 29 Ekim 2023'te emekli olabilir.

2 Mart 1963 doğumlu annemin sigorta girişi 1994. Toplam 4791 gün primi var. Şu anda çalışmıyor kademeli emekli olabilir mi? Ö.K.

Anneniz yaş haddinden emekli olmak için; 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabi. 3600 günden fazla primi olduğundan bundan sonra prim ödemese de 58 yaşını dolduracağı 2 Mart 2021'de emekli olabilir.

İLGİLİ HABER 3600 günden nasıl emekli olunur?

5 Haziran 1981 doğumluyum. SSK başlangıç tarihim 15 Ocak 1998 olup 6760 gün primim var. Bu şartlarda ne zaman emekli olabilirim? A.K.

Emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5900 gün prim ödeme ve 57 yaş şartlarına tabisiniz. Priminiz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de 57 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

SSK başlangıç tarihim 1993. Toplam 6100 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olurum? H.M.

Emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5675 gün prim ödeme ve 54 yaş şartlarına tabisiniz. Süre ve prim şartını sağladığınızdan 54 yaşınızı doldurmuşsanız istediğiniz zaman emekli olabilirsiniz. Doldurmamışsanız 54 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.