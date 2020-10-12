3600 günden emeklilik şartları nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde herhangi bir kurum ya da kuruluşta sigortalı olarak çalışan milyonlarca kişi hayalini kurduğu emeklilik için gün saymaktadır. Emekli olabilmek için gerekli sigortalı olma süresi, yaş ve prim gibi şartları yerine getirmeyi bekleyen vatandaşlar bir taraftan da nasıl erken emekli olabileceklerinin araştırmalarını yapmaktadır. Bu araştırmalar esnasında en rağbet gören konu ise 3600 günden emekli olabilmektir. Çalışan vatandaşlar erken emekli olabilmek için 3600 günden emekli olabilmenin şartlarını öğrenmek istiyorlar. Peki, 3600 günden nasıl emekli olunur? İşte konuyla ilgili tüm detayların yer aldığı haberimiz…

3600 GÜNDEN NASIL EMEKLİ OLUNUR?

4A yani eski adıyla SSK, 4B yani eski adıyla Bağ-Kur ve 4C yani eski adıyla emekli sandığı kapsamında sigortalı olan kadın ve erkeklerin erken emekli olabilmeleri için en önemli şart sigorta başlangıç tarihleridir. Erken emeklilikte üç tarih çok önemli…

Erken emeklilik için 08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olup, 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 prim gününü tamamlamış olmaları gerekmektedir. İkinci olarak da 31.12.2011 tarihinden önce sigortalı olup 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 iş günü primini dolduran erkekler 55 yaşında, kadınlar ise 54 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.

08.09.199 tarihinden önce girişi olmayanların 3600 günden emekli olmaları mümkün değildir. Bunun dışında 31.12.2011 tarihine kadar prim gününü doldurmamış olan erkek sigortalılar 59, kadın sigortalılar ise 58 yaşında 3600 gün üzerinden emekliliğe hak kazanırlar.

Kişinin sigorta girişi 08.09.1999 tarihinden sonra ise 3600 prim gününden emekli olmaları avantaj sağlamamaktadır. Ancak, 3600 gün şartı, 08.09.1999'dan sonra işe girenler için 4500, 01.05.2008 gününden sonra işe girenler için 5400 olarak uygulanmaktadır.

ERKEKLERİN SSK'DAN 3600 GÜNE GÖRE EMEKLİ OLMA ŞARTLARI

1-En az 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olma,

2-En az 3600 gün prim ödemiş olmak,

İlk sigorta başlangıç tarihinizden itibaren 15 yıl ve 3600 günü tamamlamış olduğunuz tarihe göre yaş şartları nelerdir?

-24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşında

-24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 57 yaşında

-24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 58 yaşında

-24.05.2011-23.05.2014 tarihleri arasında yerine getirenler 59 yaşında

-24.05.2014 tarihinden sonra yerine getirenler 60 yaşında emekli olurlar

KADINLARI SSK'DAN 3600 GÜNE GÖRE EMEKLİ OLMA ŞARTLARI

1-En az 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olma,

2-En az 3600 gün prim ödemiş olmak,

İlk sigorta başlangıç tarihinizden itibaren 15 yıl ve 3600 günü tamamlamış olduğunuz tarihe göre yaş şartları nelerdir?

-24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 52 yaşında

-24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 54 yaşında

-24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşında

-24.05.2011 tarihinden sonra yerine getirenler 58 yaşında emekli olabilirler