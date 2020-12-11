AvivaSA’dan çalışanlarına ‘kariyer değiştirme’ fırsatı

Pozisyon ya da yaş farkı gözetmeyen proje kapsamında çalışanlar kendi departmanları dışında bir departmanda 3 ay, 6 ay ya da bir yıl süreyle görev yapıyor, ardından çalışanlar eski görevlerine geri dönebiliyor ya da rotasyon programı kapsamında görev yaptıkları departmanda devam edebilme fırsatını yakalayabiliyor. 2019 Yılından beri bu fırsattan 36 çalışan faydalandı, bunlardan 8'i artık rotasyonda gittikleri departmanda görev yapıyor.

ÇALIŞANLARA YETENEK KEŞFETME FIRSATI

Programa ilişkin konuşan AvivaSA İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Burak Yüzgül, “AvivaSA olarak çalışma arkadaşlarımıza fırsat tanımaya, kişisel gelişimlerine destek olmaya çalışıyoruz. “Career Adventure” adını verdiğimiz rotasyon programımızı da bu çerçevede geçen yıl hayata geçirdik. Yıllarca aynı pozisyonda görev yapan çalışma arkadaşlarımıza bir fırsat sunarak başka bir departmanda görev yaparak yeteneklerini keşfetme fırsatı sunduk. Programa katılan arkadaşlarımızın bir kısmı rotasyonda gittikleri departmanda daha mutlu ve verimli olduğu fark ederek kendilerine yeni bir kariyer yolu çizdi. Örneğin satış ekibinden insan kaynakları departmanına, mevzuat uyum ve kontrol ekibinden iş teknolojileri ekibine transfer olan arkadaşlarımız oldu. Hedefimiz geçen yıl başlattığımız projemizde daha fazla çalışanımıza dokunarak, onlara yepyeni alanlarda kendilerini geliştirme ve çalışma fırsatı sunmak” diye konuştu.