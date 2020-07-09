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Bayram ikramiyesi ne zaman yatar? Emekli ikramiyeleri yatma tarihi açıklandı mı?

Emeklilerin geçtiğimiz bayramda olduğu gibi bu bayramda da emekli ikramiyesinin bayramdan önce yatması bekleniyor. Türkiye'de bulunan yaklaşık 12 milyon emekli, yılda iki kez bayram önceleri ikramiye alıyor. Emekli ikramiyelerinin artırılması için de farklı siyasilerin talepleri bulunuyor. İşte ayrıntılar…

09:14 -
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Bayram ikramiyesi ne zaman yatar? Emekli ikramiyeleri yatma tarihi açıklandı mı?

31 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı öncesi emekli ikramiyelerinin de hesaplara geçmesi bekleniyor. Emeklilere, iki bayram öncesinde ikramiye veriliyor. İşte bu seneki emekli bayram ikramiyeleri hakkında detaylar emekliler tarafından ilgiyle araştırılıyor.

“EMEKLİ İKRAMİYELERİ ARTIRILSIN”

2018 yılından bu yana emeklilere verilen bayram ikramiyelerine, enflasyon oranı kadar zam yapılması istendi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, ‘’Bayram ikramiyeleri enflasyona yenildi. 2018’de bir dolar 4,5 liraydı, bugün ise 7 liraya yaklaştı. İkramiyeler eriyor. Emekliler virüs nedeniyle de daha büyük risk altında. Bayram ikramiyeleri en az 1.300 lira olmalı ve her yıl enflasyon oranında zam da yapılmalı” dedi.

Emekli ikramiyeleri yatma tarihi belli mi? Bayram ikramiyesi ne zaman yatar?

BAYRAM İKRAMİYELERİ YATMA TARİHİ BELLİ Mİ?

Bu yıl Kurban Bayramı 31 Temmuz'da başlayacak. Bayram öncesinde yatılması planlanan emekli ikramiyelerinin 27-30 Temmuz tarihlerinde hesaba geçmesi bekleniyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan ayında verilmişti.

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