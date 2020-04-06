Evde emekli maaşı için nereye başvuru yapılır? Evden emekli maaşı alma yolları…

Evden emekli maaşı alabilmek için PTT'nin hizmeti bulunuyor. PTT'nın evden emekli maaşı ödemesine başvuru e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca evde emekli maaşı için bankaların da farklı hizmetleri bulunuyor. Bu noktada Vefa Sosyal Destek grubu da 65 yaş üstü emeklilere yardımcı oluyor…

EVDEN EMEKLİ MAAŞI NASIL ALINIR?

e-Devlet'te bulunan “Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmetleri/Emeklilik Uygulamaları” başlığı altında, türüne göre “Emekli Banka” değişiklik sekmesinden “PTT Konutta Teslim” seçeneğini seçerek evden emekli maaşınızı alabilirsiniz.

BAZI BANKALARDA DA AYNI HİZMET VAR

Bazı bankalar da evde emekli maaşı ödemesini gerçekleştiriyor. Emekli maaşını evde alma işlemlerini gerçekleştiremeyenler ise 155 ve 156'yı arayarak emniyet güçlerinden ve sosyal yardım kurumlarından destek alabiliyor.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: “Ramazan Bayram ikramiyesini öne aldık. Nisan ayının ilk yarısında hesaplara yatmış olacak” dedi.