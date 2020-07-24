Hastalık nedeniyle erken emekli olunur mu? Erken emeklilik şartları…

Emekli olmak için gün sayan vatandaşlar ne zaman emekli olacaklarının yanında nasıl erken emekli olabileceklerini de merak ediyor. Hastalık hallerinde emeklilik tarihi öne gelebiliyor. İşte emekliliği öne alabilmek için örnek soru ve cevap üzerinden detaylar…

HASTALIK SEBEBİYLE ERKEN EMEKLİ OLUR MUYUM?

5 Nisan 1973 doğumluyum. SSK başlangıcım 23 Aralık 1992. 705 gün primim var. Daha sonra 26 Haziran 1999 tarihinde Bağkurlu oldum. Bağkur'a da 5446 gün prim ödedim. Bu arada 15 yıldır şeker hastasıyım.Sürekli olarak insülin kullanıyorum. Raporum var ve şekere bağlı olarak gözlerde görme bozukluğu ve diş eti çekilmesinden kaynaklı olarak hiç dişim kalmadı, damak kullanmaktayım. Bu rahatsızlıklarımdan dolayı ‘erken emekli olabilirsin' deniliyor. Bu mümkün müdür? N.A.

CEVAP: Rahatsızlıklarınızdan dolayı erken emekli olup olamayacağınız hastalığınızın vücudunuzda yol açtığı işgücü kaybı oranına göre değişir. Şayet rahatsızlığınız en az yüzde 40 oranında işgücü kaybına yol açmışsa, emekli olmak için 18 yıl sigortalılık süresi ve 4680 gün prim ödeme şartlarına tabi olursunuz. Süre ve prim şartını sağladığınızdan, raporunuz ve tıbbi eklerini inceleyecek olan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu da yüzde 40 oranında işgücü kaybınız olduğunu onaylarsa, emekli olabilirsiniz.