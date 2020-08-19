İlk defa Tamamlayıcı Sağlık alanlara indirim!

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Gökalp; “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünümüz ile sigortalılarımızın, özel hastanelerde alacakları hizmetin her aşamasında güvende hissetmelerini sağlıyoruz. Tedavisi güç ve uzun süreli olabilen hastalıklarda sigortalılarımızı yalnız bırakmıyor ve sonraki dönemde poliçelerini uygun primlerle yenilemeye devam ediyoruz. Kanser, kalp hastalıkları, hipertansiyon ve diyabet gibi en zorlu hastalıklarda dahi tedavi masraflarını; sigorta başlangıç tarihinden sonra meydana gelir gelmez, bekleme süresi olmaksızın karşılıyoruz” dedi.

YATIŞLI TEDAVİLERDE GÜN SINIRLAMASI YOK

“Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nın en önemli ayrıcalıklarından biri ise yatışlı tedavilerde gün sınırlaması uygulamıyor olmamız” diyen Gökalp, “Sigortalılarımız sağlığına kavuşana dek Anadolu Sigorta güvencesi sunmaya devam ediyoruz. Sağlık, her bireyin güvende hissetme ihtiyacı duyduğu bir öncelik. Bu nedenle, müşterilerimizi çok daha uygun primler karşılığında Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamına dahil edebilmeyi hedefledik ve Eylül sonuna kadar sunacağımız bu avantajlı indirimler ile düzenlediğimiz kampanyamızdan faydalanmak için tüm müşterilerimizi acentelerimize davet ediyoruz” diye konuştu.

7/24 CANLI VE GÖRÜNTÜLÜ SAĞLIK DANIŞMANLIĞI

Anadolu Sigorta, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sahiplerine diş çekimi ve dolgu gibi işlemlerin karşılandığı oldukça kapsamlı bir diş hizmeti hediye ediyor. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sahipleri, 7/24 canlı ve görüntülü sağlık danışmanlığı hizmetinden de tamamen ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Bunun yanında, Sağlığım Cepte uygulaması ile sigortalılar sağlık poliçelerini görüntüleme, sağlık verilerini ve limitlerini takip etme, rapor, reçete ve laboratuvar sonuçlarına ulaşabilme gibi işlemleri tek bir mobil uygulamadan kolaylıkla yapabiliyor.