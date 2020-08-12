Kaskoda ‘normale dönüş’ başladı! Otomobil satışları arttı, kasko hareketlendi

Pandemi sürecinde sigorta sektöründe olumsuz etkilenen branşların başında kasko geldi. Özellikle insanların evde kaldığı mart, nisan ve mayıs ayları içerisinde kasko branşında gerek yeni poliçe satışlarında gerekse yenilemelerde düşüşler dikkat çekti. Tüm Türkiye çapında normalleşme adımlarının atıldığı Haziran ayı ile birlikte ise sektörde ve özellikle de kasko branşında ‘normalleşme' başladı. Özellikle bankaların bu süreçte araç kredisinde uyguladıkları faiz oranlarını ciddi oranda düşürmesiyle birlikte artan araç satışları sigorta sektörüne adeta doping etkisi yaptı. Sektör yetkilileri Hazirandan itibaren kasko branşının yeniden yükselişe geçtiğini ifade ederken, kasko branşında 2020 yılının reel büyüme ile kapatılacağına vurgu yapıyor.

PANDEMİ RİSK FARKINDALIĞINI ARTTIRDI

Pandemi sürecinin bütün dünyayı ve sektörleri olduğu gibi sigorta sektörünü de ciddi anlamda etkilediğine dikkat çeken Sompo Sigorta Bireysel Teknik ve Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Şenol Ortaç, insanların ilk olarak sigortadan tasarruf ettiklerini söyledi. Ortaç, “Birçok kişinin ekonomik olarak kaygıları var ve bu nedenle doğru bilinen bir yanlışın tekrarı yapılıyor. O da ekonomik sorunların yaşandığı dönemde öncelikle sigortalardan tasarruf etme. Aslında sigorta en çok bu dönemlerde gerekli çünkü olası bir kaza anında maddi kaybınızı yerine koyacak durumunuz zaten olmuyor. Biz her zaman bunun yapılabilecek en büyük hata olduğunu insanlara duyurmaya ve anlatmaya çalışıyoruz” dedi.

İLK DARALMA KASKODA YAŞANDI

Ortaç, kasko sigortası ile ilgili olarak ilk etapta hem ekonomik kaygılar hem de aracını trafiğe çıkarmayan insanların herhangi bir risk ile karşılaşmayacağını düşünmesi sebebiyle bir miktar daralma yaşandığına dikkat çekerek, “Otomobilleri garajlarında veya evlerinin önünde duran vatandaşlar sokağa çıkma yasağı ve hafta içi uygulanan kısmi yasak ile güvenlik açısından da sakınca görmediği için biten kasko sigortalarını yeniden yaptırmama eğilimi gösterdi. Bu noktada biz müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarını analiz ederek bu doğrultuda ürünler geliştiren bir marka olarak, ‘Bu dönemde kaskomu yenilemesem mi diye düşünen müşterilerimize yönelik Aylık Kasko ürünümüzü piyasaya sunduk ve ürünümüz büyük ilgi gördü” diye konuştu.

ARAÇ SATIŞLARI POLİÇE ADETİMİZE OLUMLU YANSIDI

Sektörde 2020 yılı Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarının 2019 yılı Haziran ayına göre yüzde 66,3, 2020 Mayıs ayına göre ise yüzde 120 oranında artış gösterdiğini dikkat çeken Ortaç, şöyle devam etti: “Bunun yanı sıra artan günlük hasar frekanslarından da trafiğin normal seyrine döndüğünü anlayabiliyoruz. 1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme süreciyle, insanlar araçlarını daha fazla kullanmaya başladı. Geçmişten farklı olarak, toplu taşıma kullanımında da azalış gerçekleşti. Kendi aracı olanlar, toplu taşıma veya özel servisleri kullanmak yerine aracıyla ulaşım sağlıyor. Ayrıca pandemi süreci ile birlikte ötelenen satın alımlar, kredi faiz oranlarının düşmesiyle sıfır ve özellikle 2. el piyasasında ciddi bir hareketlenmeye neden oldu. Bu hareketlilik, oto sigortalarında önemli pazar payına sahip bir şirket olarak bizim de poliçe adetlerimize olumlu anlamda yansıyor.”

PRİMLER ARTMADI

TSB Yönetim Kurulu Üyesi ve HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu Mart’ın 2’inci yarısından mayıs sonuna kadar 2.5 aylık dönemde pandemi etkisiyle kasko sigortalarında frekansın yarıya yakın düştüğünü söyledi. Hancıoğlu, buna karşın kurdaki dalgalanma ve yedek parça fiyatlarındaki artış nedeniyle hasar maliyetlerinin arttığını belirterek, şunları söyledi: “2019 Mayıs-2020 Mayıs ortalama prim artışına bakıldığında kaskoda ortalama prim neredeyse artmadı. Buna karşın trafikte ise sadece yüzde 4 arttı. Kaskoda geçen yılki primle, bu yılki prim aynı. 12 aylık enflasyonu dikkate aldığımızda sigorta şirketlerinin elinin taşın altına fazlasıyla koyduğu görülüyor” dedi.

“HAZİRANI AYINI İYİ KAPATTIK”

Pandemiye rağmen, sektörde büyümenin devam ettiğini vurgulayan Hancıoğlu, şunları söyledi: “Araç satış piyasası geçen yıl en kötü dönemimi yaşamıştı. Bu yıl ise pandemiye rağmen araç satış beklentisi 650 bin seviyesinde. Sektörün yarısını oluşturan araç sigortaları açısından bu çok önemli; kasko ve trafik sigortalarında yeni araç satışları sektör için çok önem taşıyor. Haziran ayını iyi kapattık. Temmuz ayı da iyi gidiyor. Kaskoda yeni araç girişlerini etkisiyle yüzde 30’un üzerinde yakın bir büyüme var.”