Konut kredisi faiz oranları değişti! İkinci el konutlarda kredi faizi yükseltildi

Kamu bankalarının hayata geçirdiği ‘avantajlı konut kredisi' paketinin ikinci el konut kısmının faiz oranlarında değişikliğe gidildi. İlk açıklanan ikinci el konut kredisinde vatandaşlar 0,74 faiz oranı ile azami 180 ay vade imkanı sunulmuştu. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen değişiklik ile faiz oranı 0.74'ten 0.79 çıktı, azami 180 ay vade 120 aya çekilmişti.

İKİNCİ EL KONUT KREDİSİNDE DEĞİŞİKLİK

İkinci el konutlar için kredi kampanyası koşullarını yeniledi.

İkinci el konutlarda kredi faizi yüzde 0.79’dan yüzde 0.87’ye yükseltildi. İkinci el konutlarda kampanya ilk etapta yüzde 0.74 faiz, 180 ay vade ve 1 yıl geri ödemesiz olarak başlatılmıştı.

İkinci el konut almak isteyenler 120 ay vade ve yüzde 0.87 oranında faizle kredi kullanabilecek.

SIFIR KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Yeni (sıfır) konutlar için %0,64 ile 180 ay vadeye kadar, üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) azami 750 bin TL'ye kadar; diğer şehirlerde azami 500 bin TL'ye kadar kullanılabiliyor.