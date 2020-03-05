Koşullara göre değişebiliyor… Erkeklere çeyiz parası ödenir mi?

Kanunlardaki değişiklikler ve sigortalı olarak bağlı bulunan kurumun kurallarına göre vatandaşlar çeyiz parası, dul maaşı gibi konularda kafa karışıklığı yaşayabiliyor. Korkusuz Gazetesi’nin sosyal güvenlikle ilgili soru cevap köşesinden örnekle çeyiz parası ve dul maaşı detayı…

“ÇEYİZ PARASI ALABİLİR MİYİM?”

Soru: 2005 yılında SSK'dan emekli oldum. Eşim Emekli Sandığı'na bağlı çalışırken 2008 yılında vefat etti. Bana eşimden dolayı dul maaşı bağlandı. Yeniden evlenmek istesem, dul maaşım kesileceği için çeyiz parası alabilir miyim?

Cevap: 506 sayılı SSK ve 5510 sayılı SS ve GSS Kanunu'na göre, evlenmeleri nedeniyle yetim aylıkları kesilmesi gereken kız çocuklarına almakta oldukları yetim aylığının 2 yıllık tutarı evlenme yardımı/ödeneği olarak ödenirken; 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na göre, evlenmeleri nedeniyle dul ve yetim aylığı kesilen eş ve kız çocukları ile anaya almakta oldukları dul veya yetim aylıklarının 12 aylık tutarı evlenme ikramiyesi olarak ödeniyor. Diğer bir deyişle, evlenme yardımı/ ödeneği/ikramiyesi, 506 ve 5510 sayılı kanunlara göre sadece kız çocuklarına evlenmeleri halinde ödenirken; Emekli Sandığı Kanunu'na göre, dul aylığı almakta olan eşe de erkek/kadın ayrımı yapılmaksızın evlenmesi halinde ödeniyor. Dul aylığını Emekli Sandığı Kanunu'na göre aldığınızdan, yeniden evlenmeniz halinde dul aylığınız kesilir ve almakta olduğunuz dul aylığının 12 aylık tutarı evlenme ikramiyesi (çeyiz parası) olarak ödenir.