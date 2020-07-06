Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman? 2020 Haziran ayı nakdi ücret desteği sorgulaması… 

Özellikle pandemi döneminde ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara ödenen nakdi ücret desteğinde ödemeler başlıyor. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamayla nakdi destek ödemelerinin bir ay daha uzatıldığını duyurmuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise sosyal medya hesabından nakdi ücret desteği ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, haziran ayı nakdi ücret desteği ödemelerinin 8-10 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından yapığı paylaşımda, “Haziran ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini 8-10 Temmuz tarihleri arasında yapacağız.” açıklamalarına yer vermişti.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ SÜRESİ UZATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sondası yaptığı açıklamada nakdi ücret desteği müjdesi verdi. Erdoğan açıklamalarında “İş fesih sınırlaması dolayısıyla nakdi destek ücret desteği de bir ay daha devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

NAKDİ DESTEK ÜCRETİ NE KADAR?

Günlük 39,24 TL'lik destek ayda 1,177 TL yapıyor. Aylık nakdi ücret desteği brüt 1.177 TL olmakla birlikte 8.93 TL'lik damga vergisi düşüldükten sonra net 1.168 TL olarak ödenecek. Nakdi ücret desteği yasanın çıktığı tarihten bu yana önümüzdeki üç ay için verilecek, 17 Nisan'da başlayan ödemeler 17 Temmuz tarihe kadar işsiz kalınan veya ücretsiz izinde geçen süreler için hesaba yatacak. Nisan ayının tamamını işsiz veya ücretsiz izinde geçirmiş olanlara 14 günlük ödeme yapılacak. Bu ödeme tutarı 545 TL olacak.

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Ücretsiz izne çıkartılanların nakdi ücret desteğinden yararlanabilmesi için başvurular SGK'nın işveren sistemi üzerinden (https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi) işverence yapılacak.

İşsiz kalanlar ise başvurularını İŞKUR'un internet sitesi üzerinden (https://esube.iskur.gov.tr ) yapacaklar. İşsizlik maaşı çıkmayanlara doğrudan nakdi ücret desteği verilecek.