Pandemi sosyal destek sonuçları açıklandı mı? 1000 TL sosyal yardım parası başvuru sonuçları sorgulama…

Corona virüsü salgını döneminde yoğun talep olan pandemi sosyal yardımı için başvuruları sürüyor. 1000 TL’lik sosyal yardım parasından faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar başvurularını E-Devlet üzerinden gerçekleştiriyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, geçtiğimiz haftalarda pandemi sosyal yardım ödemelerinin 1 milyon kişiyi geçtiğini ve 6 milyondan fazla başvurunun olduğunu açıklamıştı. Yaklaşık üç hafta önce yapılan bu açıklamaların ardından sosyal yardımlara çok daha fazla başvuru olduğu tahmin ediliyor. 1000 TL’lik sosyal yardım sonuçları ise e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor.

SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

1000 TL’lik sosyal yardım parası başvuruları değerlendirmelerin ardından ödemeler devam ediyor. Bakan Selçuk, 3. fazda şimdiye kadar 1 milyon 13 bin 287 kişiye ödemelerin yapıldığını açıkladı. Sosyal yardım ile ilgili sorgulamaları aşağıdaki linkten yapabilirsiniz.

PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI

SOSYAL YARDIM 4.FAZ BAŞVURUSU OLACAK MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamalarla, 3. Faz için değerlendirme süreci ve başvuru kabulünün devam ettiğinin altını çizdi. Açıklamalardan sosyal yardımlarda 4. faz başvurularının henüz gündemde olmadığı ve sosyal yardım isteyenlerin 3. faza başvuru yapabileceği söylenebilir.

SOSYAL YARDIM BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sosyal yardım başvuru sonuçları E-Devlet uygulaması üzerinden yapılabiliyor. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilir olacak.

PANDEMİ SOSYAL YARDIM SORGULAMA LİNKİ

PANDEMİ SOSYAL DESTEK YARDIMLARINDAN KİMLER YARARLANABİLİR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Programı Başvuru Açıklaması;

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden “T.C. Kimlik Numarasının” son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır. Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL’lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler), İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar, İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar.