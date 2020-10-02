Prim günü sayısı emekli maaşını etkiliyor

Emekli olacağında ne kadar maaş bağlanacağını araştıran vatandaşlar kendi durumlarına göre hesaplamalar yapmak istiyor. Emeklilik durumundaki maaş ve kıdem tazminatları özel hallere göre değişebiliyor. İşte Korkusuz Gazetesi’nin soru ve cevap köşesinden örnekle detaylar…

EMEKLİ OLURSAM NE KADAR MAAŞ ALIRIM?

1966 doğumluyum. 1986’ta öğretmenlik yaptım. Bir dönem ilçe belediye başkanlığı görevinde de bulundum. 1800 günüm var. SSK girişim 1988’de oldu ve 2000 gün SSK primim var. Ne zaman emekli olurum ve ne kadar maaş bağlanır? Kıdem tazminatını ne kadar alabilirim?

CEVAP: SSK’dan emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 5375 gün prim ödeme ve 50 yaş şartlarına tabisiniz. Sorunuzda ilçe belediye başkanlığında 1800 gün, SSK’da 2000 gün hizmetinizin olduğunu belirtmişsiniz. Ancak öğretmenlikte geçen hizmet sürenizi bildirmemişsiniz. 50 yaşınızı doldurduğunuzdan, toplam prim ödemenizi 5375 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olursunuz. Ayrıca 3600 günden fazla prim ödemeniz bulunduğundan, bundan sonra prim ödemeseniz de 2026’da 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olmanız da mümkün (15 yıl sigorta süresi, 3600 gün prim ve 60 yaş şartlarıyla). Emekli aylığınızı; tüm çalışma hayatınız boyunca üstünden prim hesaplanan kazanç tutarı ile prim ödeme gün sayınız belirleyecek. Tabi prim ödenen dönemler de çok önemli. Çünkü 2000’den önce, 1 Ocak 2000 ile 1 Ekim 2008 arası ve 1 Ekim 2008’den emekli olunan tarihe kadar ödenen primler, emekli aylığını farklı ağırlıkta etkiliyor. Tüm bu veriler olmadan emekli aylığını hesaplamak mümkün değil. Ancak hesaplanan aylığın 1.500 TL’den az çıkması halinde, rakam 1.500 TL’ye tamamlanacaktır. Yani maaşınızın 1.500 TL’den az olmayacağını söyleyebiliriz. Kıdem tazminatınız ise son aldığınız ücretinizin brüt tutarı üzerinden hesaplanacaktır.