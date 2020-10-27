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Vergi borcu yapılandırma ne zaman başlayacak, kimleri kapsıyor?

Kamuoyunda vergi affı olarak bilinen vergi borcu yapılandırmasına ilişkin madde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Komisyonun kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinden sonra vergi borcu yapılandırılması başlanacak.

Güncellenme: 16:38, 27/10/2020
Haberler Sigorta
Vergi borcu yapılandırma ne zaman başlayacak, kimleri kapsıyor?

Pandemi sürecinin etkilerini azaltmak için bugüne kadar yapılan en kapsamlı vergi yapılandırması olduğu iddia edilen af ile ilgili detaylar belli olmaya başladı.

Vergi borcu yapılandırmasından yararlanacak vatandaşlar, eğer ilk taksitte ödeme yaparlarsa gecikme zammının yüzde 90'ı silinecek.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Vergi ve SSK borç yapılandırmasında en fazla taksit sayısı 18 olacak. İki ayda bir ödenecek taksitlerle borçlar toplamda 36 ayda ödenmiş olacak.

Vergi yapılandırması içi müracaat, yasanın çıkmasının ardından yıl sonuna kadar yapılabilecek. Ayrıca düzenlemeye göre yeniden yapılandırılacak borçlarda milat 31 Ağustos 2020 olacak.

VERGİ BORCU KİMLERİ KAPSIYOR?

Yeni vergi yapılandırmasıyla birlikte; Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, tüm idari para cezaları ve KYK borçları da yapılandırma kapsamında olacak.

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Yayınlanma Tarihi:16:15,
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