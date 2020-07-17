Yeni çipli kimliğimi kaybettim ne yapmalıyım? Kayıp nüfus cüzdanı nasıl çıkarılır?

Türkiye, eski nüfus cüzdanlarının yerine 2 Ocak 2017 tarihinde dağıtımına başlanan yeni çipli kimlik kartlarını kullanmaya başladı. Yeni çipli kimlik kartlarının kullanılmaya başlamasının ardından eski nüfus cüzdanın kaybolmasıyla tam bir kabus yaşayan vatandaş artık rahat bir nefes alacak. Çünkü, kayıp nüfus cüzdanınız kötü niyetli kişilerin eline geçtiği zaman bunlarla şirket kurmak dahil sizin kimliğinizi kullanarak vergi dairesinde mükellefiyet kaydı yaptırıyor, borçlanıyor, kredi çekiyor, hatta evlenebiliyordu. Yeni çipli kimlik kartlarıyla artık bu sıkıntılar tamamıyla bitiyor.

ÇİPLİ KİMLİK KARTINIZ KAYBOLURSA NE YAPACAKSINIZ?

Herhangi bir sebeple Çipli kimlik kartının kaybedilmesi veya çalınması durumunda kayıp ve çalıntı bildirimi yapıldıktan sonra kimlik kartı iptal edilecektir. Bu işlemlerin daha hızlı yapılması için Alo 199 çağrı merkezini aramanız daha doğru olacaktır. Aksi takdirde bağlı bulunduğunuz nüfus müdürlüğüne bizzat müracaatınız gerekecektir. Eski kimliğinizi kaybettiyseniz yeniçipli kimli kimlik kartı başvurusu yapmanız durumunda eski kimlik kartınız hükümsüz olacaktır.

Yeni Çipli kimlik kartının kaybolmasından sonra yeniden başvuru yapılmalı.Son 6 ay içinde çekilmiş 3 biyometrik fotoğraf ve form ile Nüfus Müdürlüğüne müracaat edilecek.Ayrıca yanınıza size ait olan, ehliyet, pasaport,memur cüzdanı, Avukat kimlik kartı, Basın kartı Yabancılara mahsus ikamet tezkeresi ve Yabancı ülke kimlik kartı veya pasaportundan birini bulundurmanız gerekmektedir.

50 TL DEĞERLİ KAĞIT ÜCRETİ ÖDENİYOR

Eskiden kimlik kaybetmenin cezası vardı fakat bu uygulama yasa da yapılan değişiklikle uygulamadan kaldırıldı. Yeni çipli kimliğimi kaybeden kişiler daha önceden Nüfus Cüzdanı yenileme haklarını kullandıkları için 50 TL ücret ödeyecektir.

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