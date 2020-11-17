‘Çekiç kafalı’ sürüngen yakalandı

Virginia’da karşılaşılan çekiç başlı garip sürüngen, bitki ticaretinde 1900’lerden önce Asya’dan ABD’ye gelmiş. Öldürmek için bu yaratığı ikiye bölseniz bile hayatta kalmaya devam edebiliyor bu yüzden onu yok etmek çok zor.

Bu garip sürüngenle karşılaşan Virginia sakini, Virginia Yaban Hayat Yönetim Kontrolü’nün 24 saatlik yılan yardım hattına başvurarak bir soruşturma başlattı. Yönetimden yapılan toplu bir açıklamada, “Her yıl binlerce yılan tespit ediyoruz. Ama sorun şu ki daha önce hiç böyle bir şey görmedik ve bunun ne olup olmadığını bilmiyoruz.” denildi. “Bu nedenle, ne olduğu hakkında herhangi bir fikri olan varsa lütfen çekinmeden yorum yapsın.” diye de eklenildi. Bulunan sürüngen 25-30 cm uzunluğunda.

Yabani Hayat Yönetiminin yaptığı çağrı cevap buldu ve halk hayvanla alakalı Asya’dan gelen istilacı bir tür olduğunu belirtti. Solucanların bundan on yıllar önce bitki ticareti yoluyla ABD’ye seyahat ettiği ve o zamandan beridir bölgede daha yaygın hale geldiği de söyleniyor. Bulunan sürüngenin yılan olmadığı da belirtildi.

Bulunan çekiç başlı kurt, öldürülmek için ikiye bölünse iki parçada canlı kalıyor ve bu da bu sürüngenin ölümsüz olduğu anlamına geliyor. Bu tarz yassı kurtlar renk ve desen bakımından da farklılık gösterebiliyor. Bazıları açık renkli olan bu sürüngenlerin kimileri de koyu renkli oluyor. Ayrıca sırtlarını boyayan renkli desenleri de olabilir.

Çekiç kafalı yassı kurtlar zararsız görünse de solucanlar ve semenderlerle beslenirler. İnsanlara ve evcil hayvanlara karşı zararları bulunmuyor.